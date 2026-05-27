Bilancio annuale Uniter Arese: crescita di soci e offerta culturale

L'Uniter di Arese presenta il bilancio dell'anno con 1.655 soci, 200 corsi e nuove iniziative, plus informazioni pratiche per iscriversi al 2026-2027

Con la chiusura delle lezioni l’UNITER di Arese ha reso pubbliche le cifre e le riflessioni che raccontano un anno intenso. Nel documento finale l’associazione sintetizza attività, performance e idee per il futuro, proponendo uno sguardo organico su quanto realizzato e su ciò che sarà messo in campo per rafforzare la partecipazione della cittadinanza. L’enfasi nel bilancio non è solo numerica: emergono anche elementi qualitativi che spiegano la crescente attrattività dell’associazione nel territorio.

L’associazione, ormai presente da 29 anni, si conferma un punto di riferimento per chi cerca proposte culturali e ricreative nella terza età. La relazione annuale sottolinea come il raggio d’azione si sia allargato oltre i confini comunali, con soci provenienti anche dai paesi limitrofi e da Milano. L’obiettivo dichiarato resta quello di bilanciare tradizione e innovazione, aumentando la partecipazione e valorizzando le competenze interne.

I numeri e il profilo dei soci

Il bilancio ufficiale registra un aumento dei soci che portano l’associazione al suo massimo storico: 1.655 iscritti. Di questi, il 68% sono donne, un dato che evidenzia la forte presenza femminile nelle attività proposte. Il livello di istruzione è alto: il 82% dei soci ha un diploma di scuola superiore o una laurea, elemento che influenza la tipologia dei corsi richiesti e la partecipazione agli incontri culturali. Inoltre, ben 400 soci sono legati all’associazione da oltre dieci anni, segno di una solida fidelizzazione e di relazioni costruite nel tempo.

Composizione demografica e fedeltà

Dal punto di vista anagrafico l’età media differisce per genere: 69 anni per le donne e 73 per gli uomini, indicatore della fascia d’età prevalente nell’offerta formativa. Il 61% dei partecipanti risiede nel comune di Arese, mentre il restante 39% arriva da municipi vicini e da Milano, contribuendo a creare un bacino più ampio. Questo mix territoriale favorisce scambi e sinergie, consolidando l’associazione come spazio di aggregazione intercomunale. Il dato dei soci di lunga data dimostra inoltre come la qualità delle proposte favorisca la permanenza.

Offerta formativa e risorse umane

La varietà dell’offerta è uno dei punti di forza messi in luce dal rendiconto: l’anno si è chiuso con circa 200 corsi attivati, coperti da 103 docenti e numerosi collaboratori. Questa rete di professionalità permette di proporre laboratori, lezioni teoriche e incontri pratici in diversi ambiti culturali e ricreativi. Il modello organizzativo punta sulla qualità della docenza e sulla cura degli aspetti logistici, garantendo continuità e varietà nell’agenda formativa.

Conferenze del giovedì e appuntamenti istituzionali

Le conferenze settimanali del giovedì hanno rappresentato un elemento costante: sono state svolte 28 conferenze aperte alla cittadinanza, di cui 3 con carattere istituzionale (cerimonia di apertura e chiusura dell’anno accademico e assemblea dei soci). Questi incontri svolgono una funzione sia informativa sia aggregativa, favorendo il dialogo tra relatori, soci e cittadini. La partecipazione agli eventi pubblici contribuisce anche a rafforzare la visibilità dell’associazione nel contesto locale.

Eventi esterni, gruppi musicali e prospettive

Oltre all’attività formativa, l’associazione ha proposto numerose iniziative fuori sede: viaggi culturali, gite, visite a mostre e spettacoli teatrali che hanno riscosso ampia partecipazione. Sul fronte creativo operano i gruppi musicali dell’associazione — due cori e la UnitBand — insieme al gruppo teatrale, tutti impegnati in esibizioni che animano la vita comunitaria. Questo dinamismo contribuisce all’ottima reputazione che UNITER ha consolidato nel tempo e che continua ad attrarre nuovi iscritti.

Prospettive per il futuro e calendario pratico

Guardando avanti, il programma dei corsi per l’anno accademico 2026-2027 è in preparazione e sarà pubblicato per le iscrizioni: sarà disponibile dal 1° luglio per procedere con la iscrizione online. La conferenza di apertura dell’anno è fissata per l’8 ottobre, mentre le lezioni inizieranno il 12 ottobre. Queste scadenze offrono ai soci e ai nuovi interessati una tabella chiara per programmare la partecipazione e valutare le novità che verranno illustrate durante l’incontro inaugurale.