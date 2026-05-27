Sei giorni di concerti e dj set al Big Bang Music Fest di Nerviano

Il festival cittadino gratuito torna a Nerviano per la 13ª edizione: sei giorni di spettacoli, mercatini e street food al Parco Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII

Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 il Big Bang Music Fest torna a colorare il weekend primaverile di Nerviano. La manifestazione, giunta alla sua 13ª edizione, si svolgerà come di consueto al Parco Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII e mantiene la formula ad accesso libero con ingresso gratuito per il pubblico. Si tratta di un appuntamento pensato per tutte le età, che unisce performance musicali, momenti di aggregazione e iniziative rivolte alle famiglie in uno spazio verde messo a disposizione della città.

Organizzato dall’Associazione Culturale GIOVANINERVIANESI ETS, il festival si pone come un evento culturale diffuso capace di coniugare intrattenimento e partecipazione civica. Dopo l’ottimo riscontro della passata edizione, con oltre 35.000 presenze nel 2026, il programma del 2026 mira a consolidare il ruolo del BBMF come punto di riferimento per l’hinterland milanese, offrendo concerti, dj set, attività per bambini, sport e mercatini in un’area attrezzata e accogliente.

Programma, generi e momenti clou

La rassegna propone una pluralità di linguaggi musicali: dai live band ai set dei dj, passando per proposte pensate per il pubblico familiare. Il calendario mette insieme serate dedicate a generi diversi e momenti di socialità aperti alla cittadinanza. Tra i punti forti del cartellone spiccano le serate con artisti nazionali e le iniziative rivolte ai più piccoli, che prevedono laboratori e attività ludico-didattiche. Il format è pensato per stimolare la partecipazione attiva e valorizzare il Parco Comunale come luogo di incontro.

Serata metal: Folkstone e Vallorch

Una delle serate più attese è quella di venerdì 29 maggio, quando il BBMF entrerà in modalità rock/metal con la presenza di Folkstone e Vallorch. Folkstone porterà sul palco il suo sound che fonde il metal con strumenti tradizionali, mentre Vallorch offrirà atmosfere oscure e cariche di energia collettiva. L’ordine dei live prevede l’esibizione di Vallorch alle 21:00 e di Folkstone alle 22:15, in una serata pensata per chi ama il confronto diretto con il volume e la potenza del palco. Anche questa data, come il resto del festival, è a ingresso gratuito.

Location e servizi per il pubblico

Il Parco Comunale di Viale Papa Giovanni XXIII offre circa 4.000 m² destinati all’evento, con aree differenziate per spettacoli, relax e punto ristoro. Lo spazio è attrezzato con pedane, impianto audio e luce adatto ai vari format musicali, oltre a zone ombreggiate e punti di sosta per le famiglie. La vocazione all’accoglienza si traduce in percorsi agevoli e in una disposizione che favorisce lo scambio tra pubblico e artisti, trasformando il parco in un palcoscenico urbano accessibile a tutti.

Aree dedicate e ristorazione

All’interno del perimetro del festival sono previste diverse aree tematiche: la zona ristoro con street food, birre e cocktail, la zona mercatino con artigianato locale e la zona relax per chi desidera godersi la musica in modo più tranquillo. L’offerta gastronomica è pensata per soddisfare gusti diversi e permettere lunghe serate senza uscire dall’area dell’evento. La presenza di punti di servizio e aree dedicate alle famiglie completa l’impianto logistico del BBMF.

Organizzazione, partecipazione e impatto sul territorio

L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale GIOVANINERVIANESI ETS, realtà che coordina volontari, tecnici e partner locali per garantire un svolgimento sicuro e sostenibile. Il festival ha un valore comunitario importante: oltre a generare presenze, contribuisce alla visibilità di Nerviano e favorisce le attività commerciali limitrofe. Il formato gratuito accentua la natura inclusiva dell’evento, rendendolo accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Partecipare al Big Bang Music Fest significa vivere sei giorni di musica dal vivo, scoprire proposte culinarie e condividere spazi pubblici riqualificati per l’occasione. Per consultare il programma completo e gli aggiornamenti dell’ultimo minuto è consigliato visitare il sito ufficiale del festival e le pagine social dell’organizzazione, dove vengono comunicate eventuali modifiche e dettagli logistici.