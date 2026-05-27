Università Milano-Bicocca: 28° compleanno con Arisa e Paolo Jannacci

Milano-Bicocca festeggia 28 anni con concerti di Arisa e Paolo Jannacci, interventi di giovani studiosi e iniziative che mettono al centro la <strong>ricerca</strong> e il <strong>futuro</strong>

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca celebra il suo ventottesimo compleanno con una giornata che mette insieme musica, dialoghi e progetti di ricerca: l’appuntamento è per mercoledì 10 giugno 2026 presso l’Auditorium Guido Martinotti (Edificio U12, via Vizzola 5) e negli spazi dell’Agorà dell’Edificio U6 (piazza dell’Ateneo Nuovo 1). L’iniziativa, intitolata Shaping the Future – Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo, è aperta al pubblico e gratuita, ma richiede iscrizione preventiva attraverso i form disponibili sul portale dell’ateneo. L’intento è riflettere sul presente e delineare prospettive future con la partecipazione di studenti, docenti e ricercatori.

La giornata combina momenti musicali e scientifici per valorizzare il legame tra cultura e sapere: sul palco si alterneranno Arisa e Paolo Jannacci, mentre giovani accademici racconteranno le loro idee per il futuro. L’evento sarà introdotto dal rettore Marco Emilio Orlandi, con il contributo del prorettore Luca Beverina, che cura i rapporti con le imprese e la terza missione dell’ateneo. È prevista inoltre un’installazione di pannelli espositivi nell’Agorà che mette in mostra volti e progetti della comunità universitaria.

Programma e momenti musicali

La programmazione prevede due momenti musicali principali: alle ore 11 l’esibizione di Arisa, che presenterà alcuni brani e si confronterà in un dialogo con il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, mentre alle 18 è in programma il concerto “Piano Solo” di Paolo Jannacci, presentato da Marco Mascolo. Entrambi gli appuntamenti avranno luogo nell’Auditorium Guido Martinotti, mentre a metà giornata è previsto un rinfresco alle 13 nell’Agorà dell’Edificio U6, pensato come occasione informale per incontrare docenti, studenti e ricercatori e per scambiare idee.

Dettagli logistici

Gli eventi in auditorium richiedono la registrazione: i posti per lo showcase di Arisa risultano al momento esauriti e chi desidera partecipare può iscriversi alla lista d’attesa. Per tutte le altre attività i partecipanti possono utilizzare i form sul sito dell’ateneo. Le sedi indicate, Edificio U12 e Edificio U6, sono facilmente raggiungibili e l’organizzazione prevede percorsi espositivi al piano terra dell’Agorà, dove saranno esposti pannelli che raccontano progetti e visioni dei giovani ricercatori.

Incontri, ricerca e partecipazione

Oltre alla musica, il cuore dell’iniziativa è costituito dagli interventi di giovani professori, ricercatori e studenti che presenteranno la loro idea di futuro partendo dall’esperienza accademica. Questi momenti saranno moderati e arricchiti dal dialogo con figure istituzionali come il prorettore Luca Beverina, che illustrerà le strategie di raccordo con il mondo delle imprese e la terza missione dell’università. I pannelli espositivi offriranno al pubblico un percorso visuale per conoscere progetti in corso, spin-off e iniziative che traducono la ricerca in ricadute concrete per la società.

I protagonisti della giornata

Tra i protagonisti troviamo voci note della musica contemporanea, come Arisa e Paolo Jannacci, ma anche figure emergenti del mondo accademico: giovani ricercatori e docenti che condividono idee e prototipi. Il rettore Marco Emilio Orlandi aprirà i momenti in auditorium, mentre i contributi dei giovani saranno messi al centro per mostrare come l’ateneo interpreta il concetto di cittadinanza scientifica e come intende costruire relazioni con il territorio e le imprese.

Perché questo compleanno è significativo

Il ventottesimo compleanno dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca non è solo una ricorrenza formale: rappresenta un’occasione per ribadire l’identità di un ateneo che fonde cultura e ricerca, aprendo le sue porte alla città. L’incontro tra musica e scienza vuole essere una metafora concreta di come saperi diversi possano dialogare e generare nuove prospettive. La giornata intende inoltre rafforzare il rapporto con la cittadinanza, invitando chiunque sia interessato a partecipare, a conoscere progetti e persone e a immaginare insieme ciò che verrà.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il portale ufficiale dell’ateneo: gli organizzatori ricordano che, pur essendo l’iniziativa gratuita, la disponibilità dei posti è limitata e che alcune sessioni, come lo showcase di Arisa, potrebbero essere già al completo. L’invito è quindi a consultare il sito dell’università per informazioni aggiornate e per iscriversi agli eventi di interesse.