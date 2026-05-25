Calendario degli spettacoli: opera, balletto e abbonamenti in dettaglio

Una guida compatta alla programmazione di opera e balletto con orari, turni e spettacoli per famiglie e recitals

Questa panoramica riordina la programmazione stagionale di opera e balletto, presentando titoli, orari e tipologie di turno in modo chiaro e consultabile. L’elenco comprende prime, repliche serali e mattutine, spettacoli riservati alle scuole, appuntamenti per famiglie e concerti di pianoforte, mantenendo l’ordine informativo degli spettacoli senza introdurre date nuove.

Nelle righe che seguono troverete una suddivisione tematica tra opere, balletti ed eventi speciali, con l’indicazione degli orari (ad esempio ore 20:00, ore 14:30, ore 19:00 e ore 11:00) e dei diversi turni (come Turno Prime, Fuori Abb., Turno A/B/C/D, Turno M/N/O, nonché formule tipo Invito alla Scala giovani e anziani e Abbonamento recital di pianoforte). Lo scopo è agevolare la lettura e la scelta degli spettacoli.

Opere in cartellone: titoli e turnazioni

La sezione opera include classici del repertorio e proposte meno frequenti con orari prevalentemente serali. Tra i titoli troviamo Don Carlo (Giuseppe Verdi) con repliche in ore 14:30 e ore 19:00 in diverse tipologie di turno come Turno Prime Opera e Fuori Abb.. Médée (Luigi Cherubini) è segnalata come Turno Prime Opera e in vari turni A–D e Fuori Abb., tutte con inizio alle ore 20:00. Altri titoli principali: Don Pasquale (Gaetano Donizetti) con diverse repliche serali in turni N, M, O; Turandot e Tosca (Giacomo Puccini) con numerose serate catalogate come Turno Prime, turni alfabetici e spettacoli Fuori Abb..

Titoli principali e repliche

Completano il cartellone operistico: Falstaff (Giuseppe Verdi) con matinée alle ore 14:30 e serate in vari turni; Werther (Jules Massenet) e Rigoletto (Giuseppe Verdi) in programmazione serale; Evgenij Onegin (Pëtr Il’ič Čajkovskij) segnalato come Turno Prime e turni weekend. Titoli meno frequenti ma presenti in cartellone includono L’Orontea (Antonio Cesti) e L’opera seria (Florian Leopold Gassmann), sempre con inizio serale alle ore 20:00.

Balletti e coreografie: programmazione e formule

Il reparto coreografico propone sia repertorio classico sia creazioni contemporanee, spesso programmate alle ore 20:00 o in pomeriggio alle ore 14:30 per appuntamenti dedicati. Tra i titoli segnaliamo Coppélia di Alexei Ratmansky con più repliche e turni come Turno Prime Balletto, Turno P Abb. Balletto, Turno R Abb. Balletto e spettacoli Fuori Abb.; la stessa molteplicità riguarda Madina (Mauro Bigonzetti / Fabio Vacchi). Di grande richiamo sono anche le versioni di La bayadère e Lo schiaccianoci nella tradizione di Rudolf Nureyev, con repliche in formule mini, weekend e inviti per giovani e anziani.

Repertorio classico e repliche speciali

Altri balletti in cartellone includono Giselle (Jean Coralli – Jules Perrot), Paquita (Pierre Lacotte), Don Chisciotte (Rudolf Nureyev) e Peer Gynt (Edward Clug), tutti organizzati in turni dedicati al balletto come Turno P, Turno R e turni mini per famiglie. Alcuni spettacoli appaiono ripetuti in formule Invito alla Scala giovani e anziani o in Fuori Abb., per facilitare accessi differenziati rispetto agli abbonamenti tradizionali.

Eventi speciali: famiglie, scuole e recital

La programmazione contempla anche appuntamenti per il pubblico giovane e per le scuole: la rassegna “Grandi spettacoli per piccoli e famiglie” con composizioni come Anna A. (Silvia Colasanti) è proposta con repliche mattutine alle ore 11:00 e pomeridiane alle ore 14:30, incluse date riservate alle scuole. Parallelamente, i recital di pianoforte inseriti in abbonamento vedono protagonisti artisti come Igor Levit e Jan Lisiecki, indicati nella sezione concerti e catalogati come Abbonamento recital di pianoforte.

Orientarsi tra i turni e consigli pratici

Per scegliere lo spettacolo giusto è utile comprendere alcune diciture ricorrenti: Fuori Abb. indica spettacoli non compresi negli abbonamenti standard, mentre i turni alfabetici o numerici (ad esempio Turno A, B, C, D, M, N, O) definiscono le fasce di vendita riservate agli abbonati; le etichette Mini, Week-end e Invito segnalano formule commerciali o agevolate. In ogni caso, consultare la biglietteria o il sito ufficiale permette di confermare disponibilità e condizioni di accesso.

Questa guida riunisce in forma organica la stagione teatrale, offrendo una visione d’insieme delle opere, dei balletti e degli eventi collaterali. Per dettagli su posti, prezzi e aggiornamenti dell’ultimo minuto è sempre consigliabile verificare i canali ufficiali e la biglietteria, così da pianificare al meglio la propria esperienza di spettacolo.