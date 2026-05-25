Polizia di Stato intensifica i controlli a Sesto San Giovanni e nei locali notturni

Breve riepilogo delle operazioni della Polizia di Stato a Sesto San Giovanni: identificazioni, arresti, sequestro di stupefacenti e verifiche nei locali della movida

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel comune di Sesto San Giovanni con l’obiettivo di arginare i fenomeni criminali nelle zone più frequentate e di assicurare maggiore ordine pubblico. Le attività hanno visto il coinvolgimento del Commissariato locale insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in una strategia che ha unito operazioni di polizia giudiziaria e verifiche di natura amministrativa.

Gli interventi si sono concentrati su aree sensibili della città e sui locali della movida, con controlli mirati sia sulla circolazione che sull’esercizio delle attività commerciali. L’azione combinata ha permesso di identificare numerose persone, intervenire su casi di spaccio e irregolarità documentali, e di segnalare carenze gestionali in un locale notturno.

Controlli del 18 maggio nel quartiere Torretta

Durante i servizi svolti il 18 maggio nel quartiere Torretta e nelle vie limitrofe sono state identificate 54 persone e controllati 11 veicoli. In una delle verifiche un cittadino straniero irregolare e inadempiente rispetto all’ordine del Questore è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione per gli adempimenti del caso. In un altro intervento è stato arrestato un individuo trovato in possesso di 60 dosi di cocaina per un totale di 30 grammi, configurando il reato di detenzione ai fini di spaccio. Sempre nell’ambito degli accertamenti è stata ritirata la patente a un conducente che circolava con documento estero non convertito, in violazione del Codice della Strada.

Sequestri e procedure successive

Il sequestro degli stupefacenti e l’arresto hanno avviato le procedure di rito: l’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre le persone irregolari sono state trattate secondo le norme sull’immigrazione. L’azione sul territorio ha privilegiato il controllo delle fonti di approvvigionamento della droga e la verifica della regolarità dei documenti, con particolare attenzione al rispetto della normativa sul conducente e alla tutela della sicurezza stradale come misura preventiva contro reati più gravi.

Intervento antirapina al Parco Nord (21 maggio)

Il 21 maggio un servizio dedicato alla prevenzione delle rapine ha portato gli agenti a intervenire al Parco Nord, dove due giovani hanno tentato la fuga a bordo di un monopattino. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati: uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8,5 centimetri, mentre sul manubrio del mezzo era nascosto un cutter in acciaio con lama di 8 centimetri. Entrambi sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per il porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Tipologie di arma rinvenute e profili di responsabilità

Le lame recuperate, seppure di dimensioni contenute, rappresentano strumenti potenzialmente pericolosi e configurano il reato di porto abusivo di armi da taglio secondo la normativa vigente. La contestazione include anche la resistenza durante il fermo; uno dei due giovani è risultato irregolare sul territorio nazionale, elemento che ha comportato ulteriori riscontri con l’Ufficio Immigrazione oltre alle accuse penali.

Controlli nei locali della movida e sanzioni (22 maggio)

Il 22 maggio gli agenti del Commissariato, in collaborazione con la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, hanno ispezionato una discoteca del territorio. Le verifiche amministrative hanno evidenziato diverse irregolarità: l’attività risultava condotta da un soggetto non autorizzato, mancavano procedure documentate relative all’HACCP, erano assenti dispositivi obbligatori come l’etilometro precursore e si riscontravano carenze nella segnaletica relativa al divieto di fumo. Al termine dei controlli il gestore è stato sanzionato per un importo complessivo di circa 3.500 euro.

Conseguenze amministrative e indicazioni per i gestori

Le contestazioni amministrative mirano a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei frequentatori: il rispetto delle procedure HACCP, la presenza di dispositivi di prevenzione e la corretta informazione tramite segnaletica sono elementi fondamentali. Le autorità hanno richiamato l’attenzione dei gestori sulla necessità di adeguare le pratiche gestionali per evitare chiusure temporanee o sanzioni più gravose e per contribuire attivamente a una movida più sicura.