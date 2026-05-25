Furto a Milano, due arresti dopo il colpo al tavolino di un bar

Gli agenti osservano i movimenti sospetti, seguono i due uomini fino alla metro e bloccano la fuga, recuperando la refurtiva del turista olandese

Nel cuore del centro cittadino, due uomini hanno preso di mira alcuni turisti seduti all’aperto e sono riusciti a sottrarre una valigia trolley e una borsa da lavoro. La vicenda si è svolta intorno ai tavolini di un bar di via Falcone, in un’area frequentata da visitatori e clienti. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Centro hanno notato un comportamento anomalo e hanno deciso di intervenire con un pedinamento discreto, evitando un confronto prematuro per non compromettere l’operazione.

Grazie all’osservazione prolungata i poliziotti hanno seguito i sospetti mentre si muovevano verso la stazione della metropolitana Missori. I due fermati sono stati identificati come cittadini algerini di 27 e 36 anni, entrambi privi di documenti e senza fissa dimora sul territorio nazionale. Il più anziano risultava con precedenti specifici per furto, elemento che ha convinto gli investigatori a procedere con cautela fino al momento opportuno per il fermo.

Il colpo al tavolino del bar

Sotto il sole o tra i passanti, i malviventi hanno approfittato della distrazione tipica dei luoghi turistici. Uno dei due si è avvicinato al tavolo e, utilizzando il proprio corpo come schermo per occultare i movimenti, ha sottratto con rapidità la valigia e la borsa appoggiate accanto ai turisti. L’azione è durata pochi secondi e le vittime, un uomo di origine olandese di 57 anni insieme a un accompagnatore, non si sono accorte subito dell’ammanco. Questo tipo di azione rientra nella categoria del furto con destrezza, pratica che sfrutta la vicinanza e la sorpresa.

La divisione dei ruoli tra i ladri

La coppia aveva una strategia collaudata: il 36enne fungeva da palo, controllando la strada e verificando la presenza di passanti o forze dell’ordine, mentre il 27enne agiva vicino alle vittime per sottrarre gli oggetti. Questo schema, comune nelle operazioni predatorie in centro, rivela un’organizzazione elementare ma efficace. Gli agenti hanno spiegato che il riconoscimento dei gesti d’intesa tra i due è stato decisivo per sospettare un’azione criminale: quei segnali hanno innescato il lungo monitoraggio che ha permesso l’arresto.

Pedinamento e arresto sulla banchina

Dopo il furto i due si sono diretti verso la fermata della metropolitana con l’intento di lasciare rapidamente la zona. Gli agenti, che li avevano tenuti sotto osservazione già in via Torino, hanno seguito i movimenti senza perdere contatto visivo, entrando con loro nella stazione di Missori. Il fermo definitivo è avvenuto sulla banchina dei treni: in quel punto la possibilità di fuga era limitata e la polizia ha potuto bloccare entrambi senza incidenti, con la refurtiva ancora in loro possesso.

Condizioni e profilo degli arrestati

Al momento dell’arresto i due uomini erano senza documenti e senza dimora fissa; inoltre sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Il 36enne aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio, circostanza che ha confermato il quadro investigativo degli operatori. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, una qualificazione che tiene conto della collaborazione e della dinamica del reato.

Recupero della refurtiva e riflessioni sul fenomeno

Gli oggetti sottratti sono stati recuperati integralmente e restituiti al proprietario: all’interno del trolley e della borsa da lavoro sono stati trovati un computer portatile, due tablet, tre walkie-talkie, un telefono cellulare, documenti personali e una somma di denaro in contanti. Il turista, un uomo di 57 anni di nazionalità olandese, ha riavuto i suoi effetti senza perdere nulla di rilevante. L’episodio richiama l’attenzione sulla vulnerabilità dei luoghi turistici e sull’importanza della presenza visibile e discreta delle forze dell’ordine per prevenire i reati predatori.

In conclusione, l’intervento dimostra come il pedinamento professionale e l’analisi dei comportamenti sospetti possano fare la differenza tra la perdita irreparabile di beni e la restituzione immediata della refurtiva. Il centro di Milano, con le sue vie affollate e i bar all’aperto, resta teatro di questo tipo di azioni, rendendo fondamentale l’attenzione dei cittadini e l’efficacia dei servizi di prevenzione.