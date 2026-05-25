Quick Mill Bollate 20 vittorie su 20 e pari tra Castellana e New Bollate: cronaca

Quick Mill Bollate firma un altro successo e resta sola in testa; Castellana e New Bollate si dividono i punti con emozioni e ribaltamenti

La domenica della Serie A1 softball ha offerto conferme e sorprese: la squadra lombarda del Quick Mill Bollate ha mantenuto la corsa imbattuta, consolidando la leadership, mentre negli altri campi alcune partite hanno rimodellato la competizione per le piazze alte. In questa giornata si sono viste sia prestazioni autoritarie che confronti tirati fino all’ultimo cambio di campo, con protagonisti offensivi e lanciatori capaci di cambiare l’inerzia delle gare. Il contesto generale conferma quanto la fase regolare sia ricca di episodi decisivi, utili a delineare la griglia per i prossimi impegni.

Accanto alla perfezione della capolista, la sfida tra Thunders Castellana e Lacomes New Bollate ha restituito un pareggio di serie che muove la graduatoria e fa emergere nuove gerarchie per il rush finale. In campo sono stati decisivi i singoli momenti offensivi e alcune scelte in pedana che hanno inciso sull’esito delle gare. La lettura di queste partite permette di capire come gli equilibri possano mutare rapidamente: una singola ripresa, un fuoricampo o una difesa impeccabile possono valere punti preziosi per la classifica.

La marcia del Quick Mill Bollate

La squadra guidata da Bigatton e compagne ha bissato le vittorie, imponendosi contro l’ARES Safety Macerata con i risultati di 3-11 e 0-1, e portando a casa un altro capitolo della sua serie perfetta. Il rendimento complessivo del gruppo si è visto sia nella produzione di punti che nella gestione della partita nelle fasi calde. Sul piano tecnico, il Bollate ha mostrato una vena offensiva incisiva e una capacità di capitalizzare le occasioni, oltre a un controllo delle rotazioni che ha saputo limitare le iniziative avversarie. La squadra si conferma con un mix di esperienza e lucidità nei momenti decisivi.

Gara uno e gara due

Nella prima partita il match ha avuto una partenza favorevole a Macerata, che si è portata sul 3-2 grazie al fuoricampo di Farley e al doppio di Mengoli, ma il Bollate ha risposto con sette punti nelle due riprese successive, sfruttando anche il triplo di Zayas e il doppio di Modrego. Nella seconda sfida la tensione è stata maggiore: la gara è rimasta sullo 0-0 fino al settimo inning, quando lo swing di Modrego ha trovato la strada del fuoricampo per l’1-0. Sul monte, la prestazione di Simpson è stata determinante; la lanciatrice ha concesso soltanto una valida, chiudendo la partita e mostrando una gestione fredda dei momenti finali. L’avversaria pedana di Carter ha comunque costretto Bollate a non sottovalutare il potenziale opposto.

Il confronto tra Thunders Castellana e Lacomes New Bollate

Le due partite tra Thunders Castellana e Lacomes New Bollate hanno raccontato due volti diversi: uno dominato dalla partenza fulminante delle venete e uno segnato dalla rimonta delle lombarde. In gara uno la prova in pedana di Biasi è stata accompagnata da un attacco che ha colpito con continuità, totalizzando 8 valide per 10 punti complessivi. Il primo inning è stato la chiave della contesa, con sei segnature che hanno indirizzato la sfida a favore di Castellana e messo in evidenza la capacità di finalizzazione delle padrone di casa.

Le svolte decisive

Tra i protagonisti della prima partita si segnalano i tre punti a casa di Gregnanin e i contributi di Fabbian e Zumerle, quest’ultima reduce da un rientro dagli Stati Uniti. La seconda gara, invece, ha visto il New Bollate operare una rimonta particolarmente incisiva: tre punti al sesto inning hanno ribaltato il punteggio e fissato il 4-3 finale. La sequenza è cominciata dopo un botta e risposta iniziale, con l’homer solitario di Kortokrax per i lombardi e il pareggio avversario firmato da Gamba. La capacità di capitalizzare le opportunità late è stata la differenza, dimostrando come nel softball il finale possa sempre regalare sorprese.

Implicazioni per la classifica e considerazioni finali

Il successo continuo del Quick Mill Bollate conferma un dominio netto nella stagione regolare e pone la squadra in una posizione di vantaggio evidente per la corsa alla post season; qui il termine post season indica la fase finale che determinerà promozioni e titoli. Al contempo, il pareggio tra Castellana e New Bollate ridisegna la lotta per le posizioni di vertice, accorciando distanze e aggiungendo pressione nelle settimane a venire. Le partite mostrate evidenziano come la profondità dell’organico, la qualità della pedana e l’efficacia nei momenti clutch siano ingredienti decisivi per chi ambisce a ruoli di rilievo in classifica.