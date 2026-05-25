Rogo a Corsico: capannone della Vitalfarco Hair Cosmetics coinvolto, nessun ferito

Un rogo scoppiato il 24 maggio 2026 in un magazzino di Vitalfarco Hair Cosmetics a Corsico è stato spento rapidamente dai Vigili del Fuoco con l'ausilio del nucleo NBCR; non si registrano feriti e le verifiche proseguono

Nel pomeriggio di 24 maggio 2026 un incendio è divampato in un magazzino esterno alla sede della Vitalfarco Hair Cosmetics situata in via Canova a Corsico. La segnalazione è arrivata intorno alle 14:30 e ha fatto convergere sul posto diverse squadre di soccorso. Grazie alla rapidità dell’intervento il fuoco è stato contenuto in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi per le persone e per le aree circostanti. Fin dalle prime fasi le autorità hanno imposto limitazioni d’accesso per motivi di sicurezza e monitoraggio.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto misure speciali perché alcuni prodotti cosmetici presenti nel magazzino contenevano ammoniaca, che in certi contesti può reagire con l’acqua. Per questo è stato attivato il nucleo specializzato NBCR, ossia il gruppo che si occupa di incidenti di natura nucleare, biologica, chimica e radiologica. Dopo il controllo delle fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, coordinate dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Comune.

L’intervento e le risorse mobilitate

Sul luogo dell’incendio sono arrivate sette squadre dei Vigili del Fuoco della provincia di Milano, supportate dai mezzi del 118 per eventuali soccorsi sanitari. L’organizzazione dell’intervento ha privilegiato la protezione delle persone e la limitazione della diffusione dei fumi. I soccorritori hanno isolato la zona, stabilito corridoi sicuri e predisposto i punti di rifornimento idrico necessari per le operazioni di spegnimento, pur tenendo conto delle reazioni chimiche potenziali tra l’acqua e i prodotti presenti.

Ruoli specifici e gestione dell’emergenza

Il ruolo del nucleo NBCR è stato fondamentale per valutare i rischi di contaminazione e la natura delle sostanze coinvolte. Il team ha effettuato rilievi sul campo, misurazioni dell’aria e verifiche sulle superfici per escludere la dispersione di agenti nocivi. In parallelo, il personale del 118 ha tenuto pronte le ambulanze e le equipé mediche; fortunatamente non sono stati registrati feriti, in parte perché la zona industriale era chiusa per la giornata festiva.

Micro esplosioni e caratteristiche del materiale coinvolto

Durante le fasi di spegnimento si sono verificate alcune micro esplosioni, determinate dalla reazione di prodotti cosmetici contenenti ammoniaca a contatto con l’acqua impiegata per l’estinzione. Tali fenomeni, pur causando scosse locali e rumori distinti, non hanno generato feriti né danneggiamenti estesi oltre l’area immediatamente interessata dal rogo. Gli specialisti hanno gestito la situazione adottando tecniche e precauzioni specifiche per prevenire nuove reazioni e mantenere sotto controllo la temperatura dei materiali.

Impatto ambientale e misure precauzionali

I primi accertamenti del nucleo NBCR e dei tecnici comunali hanno escluso la presenza di sostanze tossiche disperse nell’aria in concentrazioni pericolose per la popolazione. Tuttavia, sono state comunque predisposte operazioni di bonifica per rimuovere residui e materiali danneggiati e per verificare eventuali contaminazioni del suolo o delle acque di scolo. Le attività di controllo proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Accertamenti sulle cause e conseguenze per la comunità

I Vigili del Fuoco stanno conducendo indagini tecniche per ricostruire l’origine dell’incendio, esaminando gli impianti, i materiali immagazzinati e le possibili cause accidentali o strutturali. Al momento non sono state comunicate prescrizioni particolari rivolte alla cittadinanza e il Comune ha rassicurato che non sussistono rischi per la popolazione. Le autorità locali e gli esperti continueranno a informare i residenti sugli sviluppi, mentre le operazioni di ripristino e le verifiche amministrative proseguiranno nei giorni successivi.