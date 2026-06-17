A Assago apre il nuovo parco di via Corsica con un'ambientazione definita "spaziale" e al centro l'Assago Space Center: inaugurazione sabato 20 giugno 2026 alle 20.45 nell'ambito della Festa della Musica.

Il Comune di Assago ha fissato la cerimonia di inaugurazione del rinnovato parco di via Corsica per sabato 20 giugno 2026 alle ore 20.45, in concomitanza con la Festa della Musica. L’intervento di riqualificazione trasforma un’area del territorio in uno spazio pensato per le famiglie, con una precisa ispirazione tematica e accorgimenti tecnici mirati a sicurezza e accessibilità.

Il progetto si distingue per la forte caratterizzazione estetica e funzionale: l’ambientazione definita “spaziale” è il filo conduttore che guida la disposizione dei giochi e delle strutture, mentre gli interventi sul verde e sulle infrastrutture pedonali restituiscono al quartiere aree curate e fruibili.

La struttura centrale: Assago Space Center e giochi a tema

Al centro del parco si trova il Assago Space Centeruna struttura multifunzionale a forma di missile progettata per offrire percorsi, scivoli e stimoli interattivi ai bambini. L’allestimento include inoltre un satellite ludicoun’altalena tripla e una serie di giochi a molla pensati come piccole navicelleil tutto coordinato da una tavolozza cromatica vivace per rendere l’area riconoscibile e attrattiva.

La scelta della forma e della tematizzazione non è solo estetica: l’organizzazione degli spazi privilegia la visibilità tra genitori e figli, facilita i percorsi di movimento e offre punti di sosta che integrano il gioco con la sorveglianza naturale degli adulti. Il tema “spaziale” funge da elemento identitario e da guida per le attività ludiche previste nell’area.

Sicurezza, accessibilità e materiali adottati

L’intervento ha posto grande attenzione alla safety delle attrezzature e alla fruibilità per tutti. È stata posata una pavimentazione antitraumascelta per ridurre il rischio di lesioni in caso di cadute, e sono stati eliminati ostacoli architettonici per garantire accessi senza barriere anche a bambini con disabilità. Queste soluzioni rientrano in un approccio che mira a coniugare divertimento e criteri tecnici certificati.

Oltre ai materiali di superficie, il parco è stato progettato con percorsi agevoli che collegano le diverse aree gioco e le zone verdi circostanti, in modo da favorire spostamenti fluidi e garantire punti di osservazione per gli accompagnatori. L’attenzione agli aspetti tecnici è parte integrante della restituzione di uno spazio pubblicamente sicuro.

Interventi sul verde: cavo Borromeo, ponticello pedonale e aiuole

La riqualificazione non si limita alle sole attrezzature ludiche: è stata infatti eseguita una sistemazione del cavo Borromeo e del ponticello pedonale che attraversa l’area, opere che migliorano la percorribilità e l’estetica del parco. Sono state inoltre create nuove aiuole fiorite per definire percorsi e spazi di sosta e per riconnettere il luogo con l’identità paesaggistica di Assago.

Questi interventi verdi mirano a valorizzare l’ambiente urbano sia dal punto di vista ecologico sia per il benessere dei residenti: le aiuole costituiscono elementi di separazione naturale tra i percorsi pedonali e le aree gioco, contribuendo a ridurre l’impatto visivo degli elementi tecnici e a offrire punti di ombra e respiro.

Un’area pensata per le famiglie e la comunità di Assago

Nel complesso il progetto restituisce alla comunità un’area moderna e caratterizzata da criteri di inclusività e sicurezza. La scelta di collocare l’inaugurazione durante la Festa della Musica rafforza l’intento di integrare il parco nelle iniziative cittadine e di offrire un momento collettivo per scoprire le nuove dotazioni.

Con il taglio del nastro previsto per sabato 20 giugno 2026 alle ore 20.45, residenti e famiglie potranno verificare direttamente la qualità degli interventi e utilizzare uno spazio rinnovato, pensato per ospitare attività ludiche e momenti di socialità all’aperto nell’area di via Corsica.

Dettagli pratici per la serata di inaugurazione

La cerimonia serale è parte della programmazione della Festa della Musica e si svolgerà nella porzione rinnovata del parco. L’appuntamento è fissato per le ore 20.45, momento in cui il parco di via Corsica verrà ufficialmente aperto alla cittadinanza con il consueto taglio del nastro.

La combinazione di un allestimento a tema e di interventi infrastrutturali rende l’area un esempio di rigenerazione urbana mirata: il nuovo parco si propone come punto di riferimento per le famiglie, con spazi studiati per l’intrattenimento dei bambini e soluzioni che favoriscono l’accesso di tutti.