Un romanzo ambientato a Milano che mette sotto la lente la macchina della comunicazione politica attraverso il giovane media manager Emanuele Pivano, il segretario Marcello D'Elise e l'agenzia Bacci Associati. Il testo indaga i compromessi personali, la costruzione dell'immagine pubblica e la distanza tra convinzioni e mestiere.

La narrativa contemporanea dedicata ai meccanismi della comunicazione politica trova nel primo romanzo di Oscar Francioso un osservatorio interno e disincantato. Ambientato e riconoscibile nella Milano quotidiana, il libro segue il percorso professionale e morale di un giovane addetto ai media e mette in scena le dinamiche dell’industria che plasma messaggi, immagini e percezioni.

Il racconto si articola attorno a personaggi concreti e a luoghi precisi: uffici di comunicazione, agenzie pubblicitarie e sale riunioni dove si decide quale storia vendere al pubblico. Sulla pagina si alternano scelte professionali, questioni etiche e il linguaggio pratico dei social e delle campagne costruite a tavolino.

Il protagonista Emanuele Pivano e il contesto professionale

Al centro della narrazione c’è Emanuele Pivanoun giovane media manager che arriva dalla sinistra e che finisce a lavorare per l’ufficio comunicazione di Marcello D’Eliseil segretario federale del Nodo. Il romanzo non maschera i termini del compromesso: Emanuele accetta l’incarico non per fede ideologica ma perché la Bacci Associati paga bene e perché ha bisogno di mantenersi. Questo spostamento di ruoli mette in luce il funzionamento dell’industria della comunicazione, dove il mestiere può prevalere sulle convinzioni personali.

Le dinamiche interne all’agenzia

All’interno dell’agenzia compare la figura di Gianfranco Baccifondatore e soprannominato dalla cronaca del romanzo come “Il Verme”: è il dirigente che sa costruire campagne attraverso il bombardamento mediatico. La relazione tra Emanuele e i vertici dell’agenzia mette in evidenza come si progettano e si testano messaggi mirati a target specifici, mediante canali scelti e strategie di diffusione calibrate, prassi che il libro descrive con concretezza tecnica e linguaggio operativo.

Amicizia, distanza morale e testamento personale

Accanto al percorso lavorativo si snoda una storia di amicizia e di allontanamento: Allegra Cabrinistudentessa di Scienze Politiche, podcaster e volontaria, rappresenta un asse narrativo opposto a quello del protagonista. Il suo impegno parte da forme visibili e performative e evolve verso un’attitudine più autentica e scomoda, mentre il rapporto con Emanuele si logora per la divergenza delle scelte, non per un conflitto esploso in modo plateale.

La figura di Demetrio Monteleonesocial media manager trentenne, funge da monito: ha già percorso la strada che Emanuele sta per intraprendere, possiede i simboli del successo materiale — il frigo Smegla lampada Floss — e ora esprime il desiderio di abbandonare quel circuito per una vita lontana, quasi anacronistica. Da lui arriva una frase che il romanzo mette come fulcro morale: “Da ragazzino sapevo bene cosa volevo essere“; “Poi si diventa adulti. Presuntuosi. E dimentichiamo quelle verità che erano, e restano, verità.”

Milano come ambiente e insieme stato mentale

La città non è solo sfondo ma condizione: la Milano narrata dall’autore è fatta di open spaceriunioni programmate su Google Calendar, ristoranti dove si bevono brand come Evian e si discute di “brand awareness” con urgenza paradossale. Gli spazi di Gae Aulenti compaiono idealmente come simbolo di una realtà in cui il desiderio di emergere convive con la precarietà e il calcolo strategico.

In questo panorama il romanzo osserva come l’industria delle immagini costruisca verità apparenti: non solo cosa viene detto, ma come viene confezionato, testato e venduto. L’attenzione dell’autore è rivolta ai processi, alle persone che li eseguono e al prezzo personale che spesso ne deriva.

Pubblicato da Articoli Liberi e composto da 280 pagine, il libro è la prima prova narrativa di Oscar Franciosoautore e videografo attivo in Lombardia. Il ritmo della prosa e i dialoghi veloci mostrano la mano di chi conosce l’ambiente e sa rendere credibili i meccanismi tecnici della comunicazione senza trasformarli in lezionarismo teorico.

Il romanzo solleva domande sul confine tra lavoro e integrità: fino a che punto è possibile mantenere una distanza tra il mestiere e ciò in cui si crede? Qual è il costo personale di chi decide di rimanere dentro la macchina mediatica? Sono interrogativi che il testo lascia aperti, costringendo il lettore a porsi il problema come se fosse lui stesso davanti a uno specchio professionale.