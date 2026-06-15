Largo San Dionigi a Milano si trasforma in una nuova piazza verde e pedonale, con 1.400 metri quadrati sottratti alle auto e restituiti ai cittadini.

Milano continua a cambiare volto con la trasformazione di Largo San Dionigi nel quartiere Pratocentenaro. Quello che un tempo era un incrocio trafficato è ora una piazza pedonale di 1.400 metri quadrati, un nuovo spazio verde per la comunità. L’intervento, reso permanente il 13 giugno 2026, è il risultato di una sperimentazione avviata nel 2026 nell’ambito del progetto Piazze Aperte del Comune di Milano.

Un progetto partecipato per la comunità

La nuova piazza è il frutto di un progetto partecipato che ha visto coinvolti il Municipio 9la parrocchia di San Dionigile associazioni di quartiere e i commercianti locali. La sperimentazione del 2026 ha permesso di testare le soluzioni proposte e raccogliere i feedback dei cittadini prima di rendere definitivo l’intervento.

Mobilità sicura e spazi per tutti

La riqualificazione ha portato alla messa in sicurezza di cinque attraversamenti pedonali esistenti e alla creazione di un nuovo attraversamento vicino alla scuola, garantendo percorsi protetti per bambini e famiglie. La piazza è stata attrezzata con panchinetavoli da picnic e, a breve, saranno installate tre rastrelliere per biciclette per incentivare la mobilità dolce.

Più verde per contrastare le isole di calore

Uno degli aspetti più significativi del progetto è l’incremento delle superfici verdi. Sono stati aggiunti 250 metri quadrati di aree permeabili e piantumati 12 nuovi albericontribuendo a migliorare la qualità dello spazio pubblico e a contrastare le isole di calore urbane. Gli assessori Marco Mazzei e Marco Granelli hanno sottolineato l’importanza di questa strategia per incrementare la presenza di verde in città.

“Quello che era un nodo prettamente automobilistico diventerà un polmone aggregativo sicuro a disposizione della comunità del quartiere”, hanno dichiarato gli assessori. L’intervento è stato finanziato attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA)un’iniziativa ministeriale che sostiene progetti di rigenerazione urbana orientati al miglioramento della qualità della vita nei quartieri.

Con questa trasformazione, Pratocentenaro aggiunge un tassello importante al suo percorso di rigenerazione urbanaoffrendo ai suoi abitanti spazi di qualità per vivere meglio la città. Milano continua così a restituire gli spazi pubblici ai cittadini, un incrocio dopo l’altro.