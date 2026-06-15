Alessio Viola, classe 2014 del Rho Baseball, è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana U12 a Ravenna il 20 e 21 giugno, in preparazione ai Campionati Europei di Évry. Il club continua a fornire talenti alla selezione azzurra, seguendo il percorso tracciato da giocatori come Martin Anselmi, Mathieu Silva e Alessandro Barbieri. "L’attenzione alla crescita dei giovani è al centro del nostro lavoro", afferma il presidente Antonio Caloiero.

Il Rho Baseball continua a vedere i propri giovani protagonisti sui palcoscenici nazionali: Alessio Violanato nel 2014 e cresciuto nel vivaio rhodense, è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana U12 che si terrà a Ravenna il 20 e 21 giugno. Questa chiamata arriva in vista dei Campionati Europei in programma a Évryin Franciadal 7 all’11 luglio 2026.

La convocazione di Viola rappresenta non solo un riconoscimento personale ma anche la conferma del lavoro sul settore giovanile del club. Il Rho Baseball, da anni impegnato nella formazione dei più giovani, vede nei successi e nelle chiamate in azzurro la misura concreta del proprio percorso organizzativo e tecnico.

Raduno a Ravenna e obiettivi per gli Europei di Évry

Il raduno di Ravenna del 20 e 21 giugno servirà alla Nazionale Italiana U12 per definire schemi, valutare atleti e completare la preparazione in vista della manifestazione continentale a Évry. Per i ragazzi convocati, tra cui Viola, si tratta di un’opportunità concreta per misurarsi con gli standard internazionali e per inserirsi in un contesto di alto livello tecnico e tattico. La presenza del giovane rhodense riflette la fiducia dello staff azzurro verso il lavoro svolto nelle società locali.

Il valore del raduno per i ragazzi

Partecipare a una convocazione come quella di Ravenna significa affrontare ritmi di allenamento intensi e confrontarsi con coetanei selezionati a livello nazionale. Per Viola e i suoi compagni il raduno rappresenta un test sia atletico sia mentale: il contesto serve a rafforzare competenze tecniche, a migliorare l’adattamento alle strategie di squadra e a potenziare il senso di squadra necessario per competere ai Campionati Europei.

Il vivaio del Rho Baseball e i precedenti internazionali

La chiamata di Alessio si inserisce in una sequenza di giovani formatisi nel club che hanno vestito la maglia azzurra. Tra questi figurano Martin Anselmi (classe 2007), che ha partecipato agli Europei e ai Mondiali U12 nel 2019 e oggi milita in Serie A Silvere Mathieu Silva (classe 2010), presenza azzurra ai Campionati Europei e alla Coppa del Mondo U12 del 2026.

Altro esempio significativo è Alessandro Barbieri (classe 2011), che ha preso parte agli Europei di categoria giocati a Valenciennesin Francia. Questi precedenti mostrano una continuità nella produzione di talenti e nell’inserimento di giovani atleti nelle selezioni nazionali, elemento che rafforza la reputazione del Rho Baseball nel panorama giovanile italiano.

Connessioni tra settore giovanile e prima squadra

Il percorso dei giovani azzurri del Rho non si esaurisce nelle selezioni giovanili: giocatori come Mathieu Silva e Alessandro Barbieri sono infatti impegnati sia nelle rispettive categorie di età sia con la squadra senior del club nel campionato di Serie B. Questa doppia esperienza favorisce una progressiva integrazione e un consolidamento delle capacità tecniche in contesti competitivi diversi, contribuendo alla formazione globale degli atleti.

Il modello seguito dal club prevede una crescita graduale degli atleti attraverso esperienze nazionali e internazionali, permettendo loro di accumulare esperienze utili per il salto verso livelli superiori.

Dichiarazione del presidente Antonio Caloiero

Il presidente del club, Antonio Caloieroha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto: “L’attenzione alla crescita dei giovani è al centro del nostro lavoro.” La frase sintetizza la filosofia del Rho Baseball, che punta su programmi di formazione e sul coinvolgimento dei ragazzi in esperienze che spaziano dalle competizioni giovanili ai campionati senior.

Le parole del presidente rimarcano l’impegno societario nel creare percorsi che mettano al centro lo sviluppo tecnico e umano dei giocatori, consolidando così il ruolo del club come fucina di talenti per le selezioni nazionali.

Con la convocazione di Alessio Viola e i precedenti internazionali di Anselmi, Silva e Barbieri, il Rho Baseball conferma la propria capacità di accompagnare i ragazzi verso traguardi importanti, mantenendo una linea di continuità e qualità nella formazione giovanile.