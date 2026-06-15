Milano investe 5 milioni nella riqualificazione della piscina Daniela Samuele, con interventi per migliorare efficienza energetica, sicurezza e accessibilità. I lavori inizieranno a breve.

Milano si prepara a ridisegnare uno dei suoi centri natatori più importanti. La piscina Daniela Samuelesituata in via Trani nel quartiere Mecenateè pronta a ricevere un importante intervento di riqualificazione grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro.

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale il 15 giugno 2026è stato presentato dalla Federazione Italiana Nuoto e mira a trasformare la struttura in un esempio di modernità e sostenibilità.

Un progetto ambizioso per la piscina Samuele

La riqualificazione della piscina Daniela Samuele è parte di un più ampio piano di ristrutturazione di impianti sportivi di interesse nazionale e internazionale, finanziato dallo Stato nell’ambito del decreto legge 156/2026.

Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di una nuova tribuna dedicata agli atleti, la sostituzione della pavimentazione a bordo vasca e il completo rinnovamento tecnologico degli impianti di filtraggio e trattamento delle acque.

Questi miglioramenti mirano a garantire una gestione più efficiente e sostenibile della struttura, aumentando al contempo i livelli di sicurezza e accessibilità.

I tempi e le aspettative

L’avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, con una riapertura programmata per l’autunno 2026.

L’assessore allo Sport Martina Riva ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo progetto, sottolineando che la piscina Samuele si aggiunge a una lunga lista di centri sportivi interessati da importanti interventi di ammodernamento.

“Sono soddisfatta di poter dare il via ai lavori sulla Piscina Samuele“, ha dichiarato Riva. “Si tratta di una delle 30 procedure di riqualificazione che, come Assessorato allo Sport, abbiamo avviato in questi cinque anni.”

L’assessore ha anche evidenziato come l’attenzione verso lo sport, incrementata grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpiciabbia reso possibile questo risultato.

“La piscina Samuele, più efficiente, più accessibile e più moderna, sarà restituita ai milanesi già poco dopo l’estate“, ha aggiunto Riva.

Un investimento per il futuro

La riqualificazione della piscina Daniela Samuele rappresenta un passo significativo verso la creazione di infrastrutture sportive all’avanguardia a Milano.

Con un investimento di 5 milioni di euroil progetto non solo migliorerà le prestazioni energetiche dell’impianto, ma contribuirà anche a rendere la struttura più sicura e accessibile a tutti.

Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle risorse sportive della città, con l’obiettivo di offrire ai cittadini spazi sempre più funzionali e moderni.