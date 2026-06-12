Dal 15 giugno al 13 settembre sulle Terrazze del Duomo di Milano sarà attivo un presidio medico con personale specializzato, supportato dall'Istituto Auxologico e da Areu; in aggiunta saranno presenti ambulanze e punti di distribuzione d'acqua fresca.

Per fronteggiare il picco estivo di temperatura, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha predisposto un piano operativo rivolto ai visitatori che salgono sulle Terrazze del Duomo di Milano. A partire dal 15 giugno 2026 e fino al 13 sarà attivo un servizio sanitario dedicato durante le ore di massimo caldo, pensato per offrire assistenza rapida e prevenire malori legati alla calura cittadina. L’intervento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Auxologico e con Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), con l’obiettivo di coniugare la fruizione turistica con la tutela della salute.

Presidio medico sulle Terrazze e orari di operatività

Sulle terrazze verrà allestito un punto di primo soccorso presidiato da personale sanitario specializzato. Il servizio sarà operativo tutti i giorni nelle ore centrali della giornata, precisamente dalle 12:00 alle 17:00periodo in cui il rischio di stress termico è più elevato. Questo orario è stato scelto per coprire la fascia in cui l’esposizione al sole e le temperature aumentano la probabilità di colpi di calore e altri disturbi correlati. Il presidio mira a intervenire in modo tempestivo in caso di malore e ad assistere persone che presentino sintomi legati alla deidratazione o all’affaticamento causato dal caldo.

Supporto logistico e presenza dell’ambulanza

In sinergia con Areuè prevista la presenza costante di un’ambulanza nelle immediate adiacenze delle rampe di accesso alle terrazze. Questa copertura garantisce la possibilità di trasferire rapidamente i casi più gravi verso strutture appropriate, qualora necessario. L’ambulanza resterà a disposizione anche durante le aperture serali straordinarie della cattedrale, assicurando continuità del servizio nelle estensioni d’orario legate ad eventi o iniziative speciali organizzate sul complesso monumentale.

Punti di distribuzione d’acqua e indicazioni per i visitatori

Per limitare gli effetti del caldo sulle persone in visita, sulla sommità della cattedrale, in corrispondenza delle garitte, saranno attivati punti per la distribuzione di acqua fresca destinata ai visitatori in caso di reale necessità. Inoltre, distributori d’acqua sono disponibili presso la biglietteria ufficiale per facilitare l’idratazione frequenteraccomandata dagli operatori sanitari come misura primaria di prevenzione. L’iniziativa include anche la diffusione di un vademecum con consigli pratici per ridurre i rischi durante la visita.

Raccomandazioni comportamentali diffuse

Tra le raccomandazioni contenute nel vademecum figurano l’invito a indossare abbigliamento leggero e di colore chiaro, l’uso di cappelli e occhiali da sole, l’applicazione di creme protettive e la scelta di pause all’ombra ogni volta che sia possibile. Viene inoltre esplicitamente sconsigliata la salita alle terrazze nelle ore centrali della giornata per persone considerate fragili, in particolare chi convive con patologie cardiorespiratorie o problemi di mobilità, per i quali l’esposizione prolungata al caldo può comportare rischi significativi.

Informazioni pratiche e aggiornamenti

Tutte le informazioni relative a orari di accesso, biglietti e aggiornamenti operativi saranno rese disponibili sui canali ufficiali della cattedrale. La misura temporanea è pensata per il periodo estivo 2026, con decorrenza dal 15 giugno al 13 settembree si concentra sulle ore dalle 12:00 alle 17:00 in cui il presidio sanitario e i punti di distribuzione d’acqua saranno attivi. L’intervento dimostra una collaborazione tra amministratori del complesso monumentale e servizi sanitari regionali per garantire che la visita di turisti e cittadini avvenga in condizioni di maggiore sicurezza e comfort.