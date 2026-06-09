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Nuove linee guida per conciliare studio e responsabilità familiari all’Università di Milano-Bicocca

L'Università di Milano-Bicocca presenta un innovativo programma di welfare per studenti con responsabilità familiari, offrendo servizi dedicati e flessibilità didattica.

Chiara Vimercati · · 3 min
Nuove linee guida per conciliare studio e responsabilità familiari all’Università di Milano-Bicocca

In un’epoca in cui la conciliazione tra vita familiare e impegni accademici rappresenta una sfida sempre più complessa, l’Università di Milano-Bicocca si distingue con un’iniziativa rivoluzionaria. Il nuovo programma di welfare, presentato il 9 giugno 2026, mira a sostenere gli studenti che affrontano gravidanze, genitorialità o responsabilità di cura verso familiari fragili.

Questo progetto, frutto di un impegno congiunto tra il rettore Marco Emilio Orlandi, il direttore generale Cristiano Nicoletti, la prorettrice alle Pari opportunità Sveva Magaraggia e il prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario Giuseppe Carrà, rappresenta un passo significativo verso un’università più inclusiva e attenta alle esigenze reali degli studenti.

Servizi dedicati per una formazione accessibile

Tra le misure introdotte, spiccano i parcheggi riservati per studentesse in gravidanza e gli spazi dedicati all’allattamentopresenti in ogni area del campus. Questi spazi sono attrezzati con poltrone, lavabi e fasciatoi, offrendo un ambiente confortevole e sicuro per le neo-mamme.

Inoltre, gli studenti con responsabilità di cura beneficiano di priorità di accesso ai servizi universitari, come mense, bar e segreterie. Le agevolazioni didattiche includono la possibilità di giustificare assenze per visite prenatali o mediche, modalità alternative di erogazione delle lezioni e ricevimenti in orari flessibili, anche da remoto.

Flessibilità negli esami e contributi economici

Per garantire una formazione senza ostacoli, l’ateneo ha introdotto esami flessibili e appelli straordinari per studentesse con gravidanze a rischio. Gli studenti caregiver possono usufruire di sospensioni temporanee della carriera senza costi aggiuntivi e di contributi economici dedicati.

La prorettrice alle Pari opportunità Sveva Magaraggia sottolinea che “la cura ha cittadinanza nello spazio pubblico”, un principio che guida l’intero programma. “Dotarci di questi strumenti significa dire alla nostra comunità che le e gli studenti non devono lasciare fuori dal nostro ateneo una parte della propria vita per essere riconosciuti come studenti legittimi”, afferma Magaraggia.

Un modello per il futuro

Il prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario Giuseppe Carrà evidenzia come l’Università di Milano-Bicocca declini la promozione della salute e del benessere dei propri studenti, soprattutto nelle circostanze più cruciali della loro esistenza. “Affinché congiunture specifiche non rappresentino un ostacolo alle aspirazioni formative di quanti conservano motivazione e impegno riguardo al percorso di studio”, spiega Carrà.

Il rettore Marco Emilio Orlandi ribadisce l’impegno dell’ateneo a garantire il diritto allo studio, affermando che “il dovere di un ateneo pubblico è proprio questo: lavorare per rimuovere le barriere economiche, logistiche o personali che possono ostacolare il percorso universitario”.

Questo programma non solo sostiene gli studenti in situazioni particolari, ma rappresenta anche un modello per altre istituzioni, dimostrando che è possibile conciliare impegni familiari e accademici con il giusto supporto.

Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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