Zegna ha scelto Malibu per presentare la sua collezione estate 2027, un omaggio all'eleganza rilassata e alla tradizione della villeggiatura italiana

In un contesto dove la moda e la natura si intrecciano, Zegna ha scelto il Malibu Pier per presentare la sua collezione estate 2027. Una scelta audace, che riflette la volontà di coniugare l’eleganza italiana con lo spirito vacanziero californiano. La location, ancora segnata dagli incendi del gennaio 2026, offre uno sfondo drammatico e suggestivo, perfetto per una collezione che celebra la sofisticazione spontanea.

La sfilata, tenutasi sotto un cielo grigio e carico di pioggia, ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti, tra cui star del calibro di Mahershala AliRami Malek e il leggendario giocatore di basket Scottie Pippen. Gli ospiti, accolti da assistenti in uniforme bianca con ombrellini, hanno potuto ammirare le nuove creazioni di Alessandro Sartoridirettore creativo di Zegna, sulle note drammatiche della violinista Mari Samuelsen.

L’eleganza rilassata di Zegna

La collezione estate 2027 di Zegna si distingue per il suo approccio all’eleganza rilassata. I completi, realizzati in lino e seersuckersono pensati per essere indossati con pantaloni o shorts, abbinati a camicie coordinate in color blocking. Tra i pezzi forti, la sahariana con cintura ripensata come sovracamicia a maniche corte, e la giacca doppiopetto multifunzionalegià introdotta nella scorsa stagione.

Le camicie presentano colletti di diverse altezze, talvolta a fessura, spesso risvoltati, e con soluzioni rimovibili o intercambiabili. I blazer, dotati di semicinture regolabili, offrono una vestibilità modulabile, più affusolata o più morbida. La collezione gioca con le texture e i colori, introducendo giacche di pelle e bomber in pelle scamosciata intrecciata o lavorata a maglia. La rigaprotagonista assoluta, si declina in diverse direzioni, regolarità e spessori.

I dettagli che fanno la differenza

L’attenzione ai dettagli è uno degli aspetti più caratterizzanti della collezione. Piccoli foulard di seta al collo, maglioni annodati sopra giacche abbottonate, e mules in pelle ultrasoft punteggiano ogni silhouette. La lista degli accessori comprende capienti borse da viaggio, tote in nabuk a righe o a tinta unita e occhiali da sole squadrati.

La palette cromatica è un tripudio di toni acquamarinasfumature d’acqua e di alga, accesi da vibranti note di terra, corallo, sabbia e nero desaturato. Sartori ha spiegato che la collezione attinge allo spirito della villeggiatura, che ha raggiunto il suo apice dagli anni ’50 agli anni ’70. Un periodo in cui l’eleganza italiana si trasferiva dalle città alle località di vacanza, portando con sé rituali e abitudini.

La villeggiatura come stile di vita

La collezione estate 2027 di Zegna è un omaggio alla tradizione della villeggiatura italiana. Sartori ha voluto esprimere un’interpretazione Zegna dell’estate, una visione del vestire per il tempo libero intrisa di un atteggiamento colto e di uno sguardo attento. La spinta a sperimentare, che in Zegna riguarda tanto le forme quanto i materiali, continua a spingerci in avanti. Tutto parte dai tessuti, che hanno texture e pattern e sembrano rinnovarsi all’infinito semplicemente torcendo e girando gli elementi più sottili.

La costante evoluzione è ciò a cui aspiriamo. La sfilata si è conclusa con un after-party allo Château Marmont di Hollywood, dove ballerini ospiti hanno rievocato il twist del film Pulp Fiction. Sono stati distribuiti pacchetti di sigarette a chiunque volesse abbracciare, per una sera, lo stile di vita all’italiana, con negroni e spritz in mano.