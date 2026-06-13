Da venerdì 12 giugno, la viabilità nella zona di Segrate e Pioltello subisce importanti modifiche con l'apertura della Cassanese Bis e la chiusura della vecchia Cassanese.

Da venerdì 12 giugno, la viabilità nella zona di Segrate e Pioltello subisce importanti modifiche con l’apertura della Cassanese Bis e la chiusura della vecchia Cassanese. Questo cambiamento, necessario per completare i lavori sull’infrastruttura, avrà un impatto significativo sui residenti e sui pendolari che utilizzano quotidianamente queste strade.

La nuova carreggiata, che si estende dalla galleria di Pioltello fino allo svincolo di viale Europa/Limitoè ora aperta al transito. Contemporaneamente, è stata chiusa la vecchia Cassanese dal tratto compreso tra via Milano a Pioltello e la rotatoria in costruzione presso il Milano Equestrian Centre. Questo cambiamento obbliga il traffico proveniente dalla galleria di Pioltello a utilizzare la nuova strada fino allo svincolo di viale Europa/Limito, da dove si potrà scegliere di tornare sulla vecchia Cassanese o proseguire verso via Rugacesio e il Ponte degli Specchietti.

Impatti sui residenti e sulle attività locali

I nuovi cambiamenti alla viabilità stanno causando disagi per i residenti e le attività locali. Alcuni residenti di via Morandi hanno denunciato un allungamento del percorso per raggiungere il centro di Segrate. Inoltre, i due centri equestri di Pioltello, situati al confine con Segrate, stanno riscontrando difficoltà di accesso e uscita a causa dei lavori in corso. Nessun avviso è stato fornito ai gestori dei centri e ai residenti delle cascine riguardo ai lavori e alle conseguenti difficoltà.

Un altro aspetto critico riguarda la linea ATM 965che in direzione Milano è stata deviata lungo via San Francescovia Pordenone e viale Europapercorrendo a ritroso il percorso effettuato dai bus in direzione Pioltello. Questi cambiamenti sono stati implementati per facilitare il completamento dei lavori sulla Cassanese Bis, che dovrebbe essere totalmente aperta per ottobre 2026.

Prospettive future e misure di mitigazione

Il sindaco Francesco Di Chio ha dichiarato che sono già pronti i cartelli per vietare il transito dei TIR su via Morandi, come promesso. Tuttavia, si attende una valutazione dei volumi di traffico e delle eventuali criticità derivanti dai cambiamenti viabilistici prima di procedere. La rotatoria di viale Europa, che convoglierà tutto il traffico in uscita e in entrata, è un punto critico che potrebbe causare alcuni disagi, ma è un passaggio obbligato per completare l’opera.

L’infrastruttura della Cassanese Bis, che si estende per una lunghezza di 4,2 km, in parte in trincea e in parte in galleria, permetterà di deviare il traffico di attraversamento proveniente dalla tangenziale est e diretto verso l’est Milano e la Bre.Be.Mi. Nonostante i disagi temporanei, i lavori rappresentano un passo fondamentale per migliorare la viabilità nella zona e ridurre il traffico nelle aree residenziali.