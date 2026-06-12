Tragedia sul Lago Maggiore: un elicottero precipita durante un volo turistico. Muore il pilota Adrian Bryner, imprenditore e jazzista, mentre tre turisti tedeschi rimangono feriti.

Una tragedia si è consumata questa mattina sul Lago Maggiore, a Solcio di Lesa, nel Novarese. Un elicottero è precipitato durante un volo turistico, causando la morte del pilota, Adrian Bryner, e il ferimento di tre turisti tedeschi a bordo. L’incidente ha scosso la comunità locale, che conosceva bene Bryner, imprenditore e appassionato musicista jazz.

Il velivolo era decollato dalla villa di Bryner, situata alla foce dell’Erno, sulla sponda piemontese del lago. Il volo panoramico era uno dei servizi offerti agli ospiti che affittavano la dimora. Bryner, 72 anni, era il proprietario dell’elicottero e lo utilizzava spesso per sorvolare il lago, offrendo esperienze uniche ai suoi ospiti.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero avrebbe avuto problemi al motore subito dopo il decollo. Il pilota ha tentato un rientro di emergenza, ma il velivolo si è avvitato e precipitato a terra senza riuscire a prendere quota. I tre turisti tedeschi a bordo hanno riportato lesioni classificate come codice giallo. Due di loro sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri di Arona e i vigili del fuoco. Il sindaco di Lesa, Luca Bona, ha descritto la scena: «L’elicottero ha percorso qualche centinaio di metri, ha fatto un avvitamento, è tornato indietro e poi è andato giù». Le forze dell’ordine stanno ora mettendo in sicurezza l’area e indagando sulle cause dell’incidente.

Chi era Adrian Bryner

Adrian Bryner era un imprenditore manifatturiero residente a Milano, ma da anni viveva sul Lago Maggiore. Era noto non solo per le sue attività imprenditoriali, ma anche per la sua passione per la musica jazz. Suonava il pianoforte e la tastiera fin da bambino e spesso si esibiva durante eventi locali, tra cui i concerti dello Stresa Festival.

La band in cui si esibiva, la Blue Sound Bandera composta da musicisti appassionati di jazz classico americano degli anni ’30-’50. Bryner utilizzava spesso la sua villa, nota come Villa Dolce Vita Resortcome location per eventi musicali e private party. La struttura è anche un punto di riferimento turistico e culturale nella zona.

Le indagini e il cordoglio della comunità

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Un team investigativo è stato inviato sul posto per raccogliere elementi utili. Tra le testimonianze raccolte, una persona presente sul luogo ha descritto la manovra dell’elicottero come anomalacon un’evoluzione improvvisa all’interno del terreno prima del botto finale.

La comunità di Lesa è in lutto per la perdita di Bryner, una figura conosciuta e apprezzata. Il sindaco Bona ha espresso il cordoglio della comunità: «Conoscevamo bene Adrian Bryner. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto». La villa di Bryner, oltre a essere un luogo di intrattenimento, era anche un set per fiction televisive e un punto di riferimento per personalità importanti della politica e dell’imprenditoria.

Prima di dedicarsi al settore turistico, la famiglia Bryner aveva un passato industriale di rilievo. Il padre di Adrian aveva acquistato nel secondo dopoguerra la Torcitura di Borgomanero, un’azienda tessile che ha conosciuto una forte espansione negli anni ’60 e ’70. L’attività è stata poi ceduta alla famiglia Zanè dopo un incendio nel 1994 che ha causato danni significativi.