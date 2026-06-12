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Cronaca

Incidente mortale a Milano: scontro tra monopattino e auto

Un tragico incidente a Milano ha coinvolto un monopattino elettrico e un'auto, causando la morte di un giovane passeggero di 18 anni.

Chiara Vimercati · · 2 min
Incidente mortale a Milano: scontro tra monopattino e auto

Nella notte tra giovedì e venerdì, un tragico incidente ha scosso Milano. Un giovane di 18 anni, Eros Gagliardiha perso la vita dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra un monopattino elettrico e un’auto in via dell’Innovazionevicino all’Università Bicocca. Il giovane viaggiava come passeggero sul monopattino guidato da un amico ventenne.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. I soccorritori di Areu sono intervenuti prontamente, ma il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Niguarda. Il conducente del monopattino e la guidatrice dell’auto, una ventunenne alla guida di una Kia Picantohanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia localeil monopattino proveniva da via Caldirola e si dirigeva verso piazzale Egeo. All’incrocio con viale dell’Innovazioneil mezzo non ha rispettato la precedenza segnalata dalla segnaletica stradale, venendo colpito sul fianco sinistro dall’auto in arrivo.

La conducente dell’auto è risultata negativa ai test per alcol e droga. Sul posto, gli agenti non hanno trovato caschi indossati dai giovani a bordo del monopattino, nonostante l’obbligo di utilizzo introdotto nel 2026. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e il sequestro dei veicoli coinvolti.

I dati degli incidenti con monopattini in Italia

Secondo i dati forniti dall’osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), Eros Gagliardi è la sesta vittima del 2026 in Italia in un incidente che ha coinvolto un monopattino. Dal 2026, i decessi sono stati 97, con un aumento costante ogni anno.

Il presidente Aci, Geronimo La Russaha espresso le sue condoglianze ai familiari della vittima e ha rinnovato l’appello al rispetto delle regole della strada, sottolineando l’importanza della sicurezza alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto.

Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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