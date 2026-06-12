Un tragico incidente notturno a Milano ha coinvolto un monopattino e un'auto, costando la vita a un 19enne. Scopri i dettagli.

Una notte di giugno si è trasformata in tragedia per un giovane di 19 anni a Milano. Poco dopo la mezzanotte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, in viale dell’Innovazione, zona Bicocca, un incidente stradale ha coinvolto un monopattino elettrico e un’auto, con un bilancio drammatico: un passeggero del mezzo elettrico ha perso la vita.

L’incidente ha scosso la città, sollevando domande sulla sicurezza stradale e l’uso dei mezzi elettrici in contesti urbani. Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta dei fatti, ma le prime informazioni disponibili offrono un quadro dettagliato della tragedia.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il monopattino elettrico con a bordo due giovani, stava percorrendo via Caldirola in direzione di piazzale Egeo. All’incrocio con viale dell’Innovazione, il conducente del monopattino avrebbe non rispettato la segnaletica di precedenza venendo colpito sul fianco sinistro dalla parte frontale di una Kia Picanto guidata da una 21enne.

Il passeggero del monopattino, un ragazzo di 19 anni che avrebbe compiuto 20 anni ad agosto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’1 di notte. Il conducente del monopattino, un 20enne, e la giovane alla guida dell’auto hanno riportato ferite lievi e sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e due automediche. La polizia locale ha effettuato rilievi fino all’alba per ricostruire la dinamica dell’incidente. La giovane alla guida dell’auto è risultata negativa ai test per alcol e droga. Non sono stati trovati caschi indossati dai giovani sul monopattino.

Le indagini della polizia locale stanno cercando di chiarire le responsabilità dell’incidente. Una delle ipotesi principali è che il conducente del monopattino non abbia rispettato la segnaletica di precedenza, ma sono in corso ulteriori accertamenti per confermare questa ricostruzione.

Il pm ha disposto l’affidamento della salma a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsia e il sequestro dei veicoli coinvolti. Questo passo è fondamentale per determinare con precisione le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’incidente ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici e sull’importanza di rispettare le norme stradali. Molti si chiedono se sia necessario introdurre misure più severe per garantire la sicurezza di questi mezzi, soprattutto in contesti urbani ad alto traffico.

Un altro incidente simile a Rodano

Solo il giorno prima, a Rodano, nel Milanese, un altro giovane di 20 anni era stato trovato riverso sull’asfalto con accanto un monopattino. L’incidente è avvenuto lungo la ciclabile che costeggia la Sp 182, che collega Lucino e Millepini. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove si trova ricoverato in pericolo di vita.

La dinamica di questo incidente non è ancora chiara: il giovane potrebbe aver avuto un incidente in autonomia oppure potrebbe essere caduto a causa di un malore improvviso. I rilievi sono affidati alla polizia locale, che sta cercando di ricostruire cosa sia realmente accaduto.

Questi due incidenti, avvenuti a pochi giorni di distanza, hanno acceso i riflettori sulla sicurezza dei monopattini elettrici e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte degli utenti. Le autorità stanno lavorando per prevenire ulteriori tragedie e garantire che queste strade siano sicure per tutti.