Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio per chiarire le vicende che l'hanno coinvolta recentemente, dalla rinuncia a L'Isola dei Famosi alle accuse di omissione di soccorso.

Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, Belen Rodriguez ha finalmente deciso di rompere il silenzio. La showgirl argentina ha scelto i suoi social network per fare chiarezza sulle vicende che l’hanno vista protagonista, dalla rinuncia a L’Isola dei Famosi alle accuse di omissione di soccorso.

Le critiche alla stampa e la fiducia nella giustizia

Belen ha iniziato il suo messaggio ringraziando i follower per il supporto ricevuto in un periodo difficile. Tuttavia, non ha risparmiato critiche alla stampa, accusandola di aver gonfiato le notizie per scopi commerciali. “Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait”, ha scritto, lasciando intendere che eventuali responsabilità verranno accertate nelle sedi competenti.

La rinuncia a L’Isola dei Famosi

Uno dei temi più discussi delle ultime settimane è stato il suo addio alla conduzione di L’Isola dei Famosi. Belen ha chiarito che la decisione di non accettare l’incarico è stata presa per motivi familiari. “Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere”, ha spiegato, sottolineando l’impossibilità di stare lontana dai suoi figli per 45 giorni.

Le motivazioni personali

La showgirl ha spiegato che una lontananza così prolungata sarebbe stata incompatibile con le sue priorità personali. “Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli”, ha scritto, precisando che non sarebbe stata in grado di svolgere il compito con la necessaria serenità. Ha inoltre ringraziato Mediaset per la comprensione dimostrata, lasciando intendere che in futuro potrebbero esserci nuove collaborazioni.

Le accuse di omissione di soccorso

Belen ha anche affrontato le accuse di omissione di soccorso legate a presunti incidenti stradali. Il suo avvocato, Giuseppe Russo, ha smentito le indiscrezioni, affermando che alcune informazioni diffuse non corrispondono alla realtà e stanno danneggiando l’immagine della sua assistita. La showgirl ha preferito non entrare nei dettagli tecnici, rimandando ogni chiarimento formale alle sedi giudiziarie competenti.

Con questo messaggio, Belen Rodriguez ha voluto ribadire la sua determinazione a difendere la propria immagine e a chiarire le vicende che l’hanno coinvolta, dimostrando una volta di più la sua forza e la sua capacità di affrontare le sfide con coraggio e determinazione.