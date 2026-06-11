Un evento unico che combina sport, formazione e condivisione per promuovere il benessere mentale nel mondo del lavoro.

In un’epoca in cui lo stress lavorativo e il disagio psicologico sono in costante aumento, parlare apertamente di salute mentale rimane una sfida. Tuttavia, iniziative come Play Your Mind stanno cambiando questo scenario, creando spazi sicuri per il dialogo e la condivisione.

Sabato 13 giugno, presso il Play Sport Village di Busto Garolfosi terrà un evento promosso da Manager United APS che unisce sport, formazione e sensibilizzazione. L’obiettivo? Promuovere il benessere mentale in un contesto inclusivo e dinamico.

L’importanza di Play Your Mind

L’idea alla base di Play Your Mind nasce dalla necessità di affrontare il disagio psicologico nel mondo del lavoro, spesso nascosto dietro il silenzio e lo stigma. Stefano LietoPresidente di Manager United APS, spiega: “Il benessere mentale non può più essere affrontato da soli. Abbiamo creato uno spazio reale in cui fermarsi, confrontarsi e vivere una giornata diversa, tra sport, testimonianze e condivisione.”

L’evento è aperto a manager, professionisti e cittadini, con l’obiettivo di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi di parlare di salute mentale. La giornata sarà ricca di attività sportive, workshop e momenti di confronto, con l’obiettivo di promuovere un approccio completo e centrato sulla persona.

Sport e testimonianze: un mix vincente

Protagonista della prima edizione sarà la Nazionale Italiana Comiciche scenderà in campo in una partita aperta al pubblico insieme a una rappresentativa di manager. Questo momento unisce leggerezza e riflessionecreando un’atmosfera unica in cui il sorriso e lo sport diventano strumenti di sensibilizzazione.

Salvatore FerraraPresidente della Nazionale Italiana Comici, dichiara: “Siamo felici di partecipare a un’iniziativa come Play Your Mind. Il sorriso e lo sport hanno un potere straordinario: uniscono le persone, alleggeriscono i pesi e aiutano a parlare anche di ciò che spesso resta in silenzio.”

Ospiti di rilievo

Tra gli ospiti della giornata anche Paolo Venturiniultramaratoneta e ispettore della Polizia di Stato, noto per la sua rubrica Running Scenery su Sky Sport. La sua presenza aggiunge un ulteriore valore all’evento, sottolineando l’importanza della resilienza e della determinazione nel superare le difficoltà.

Un format multidisciplinare

Play Your Mind è realizzato con il contributo di BCC Busto Garolfo e Buguggiate e gli sponsor Affidea Clinics e Professione Casa. Il format alterna attività sportive, workshop e momenti di confronto, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente.

Roberto Scazzosipresidente della BCC di Busto Garolfo, spiega il sostegno dell’istituto di credito: “Sui manager e sui dirigenti gravano gravi responsabilità. In una fase economica caratterizzata da cambiamenti rapidi, incertezza dei mercati e continue evoluzioni normative e tecnologiche, chi guida organizzazioni e aziende è sottoposto a livelli di stress sempre più elevati.”

Scazzosi sottolinea l’importanza di promuovere il benessere mentale per garantire che i manager possano prendere decisioni efficaci e contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità.

Pietro BufanoRegional Manager Affidea Clinics Lombardia, aggiunge: “In Affidea riteniamo fondamentale contribuire alla diffusione di una maggiore cultura del benessere mentale. Play Your Mind rappresenta un’iniziativa di grande valore perché unisce sensibilizzazione, prevenzione e partecipazione.”

Attività e finalità solidali

Durante la giornata sarà possibile partecipare a tornei sportivi di padel e beach volleyascoltare testimonianze di manager, psicologi e protagonisti del mondo sportivo, e prendere parte a workshop interattivi su stress, leadership e benessere psicofisico. Inoltre, l’evento ha una finalità solidale: attraverso donazioni e raccolte fondi, saranno sostenuti progetti e realtà impegnate nel supporto alla salute mentale.

La giornata si concluderà con l’assegnazione della Health Cupun riconoscimento simbolico che celebra non solo la performance sportiva, ma soprattutto il valore della collaborazione, della consapevolezza e del sostegno reciproco.

Play Your Mind è aperto agli associati per le attività della giornata, mentre la partita finale, in programma alle ore 17:30, è aperta al pubblico. Per partecipare e sostenere l’iniziativa, visita il sito Manager United.