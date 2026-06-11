Milano‑Bicocca ha illustrato le nuove linee guida per sostenere studenti in gravidanza, genitori e caregiver con spazi dedicati, flessibilità accademica e misure economiche, presentate dal rettore Marco Emilio Orlandi e dalla squadra di governance dell’ateneo

L’Università di Milano-Bicocca ha adottato un pacchetto organico di interventi pensati per facilitare la permanenza nello studio di chi affronta responsabilità di cura. Presentate ufficialmente dal rettore Marco Emilio Orlandidal direttore generale Cristiano Nicolettidalla prorettrice alle Pari opportunità e alle Diversità Sveva Magaraggia e dal prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario e alla Salute Giuseppe Carràle linee guida per la conciliazione studio, genitorialità e caregiving traducono in servizi concreti l’impegno dell’ateneo a rimuovere ostacoli che interferiscono con il diritto allo studio.

La presentazione è avvenuta in concomitanza con le celebrazioni per il 28° compleanno dell’ateneo e il programma è stato illustrato durante la giornata dedicata “Shaping the future” svoltasi il 10 giugno presso l’Auditorium Guido Martinotti, via Vizzola 5 a Milano-Bicocca.

Agevolazioni didattiche e misure accademiche

Il nucleo delle misure riguarda la flessibilità didattica per studentesse e studenti che vivono situazioni di cura. Sono previste la giustificazione delle assenze per visite prenatali, per visite mediche dei figli e dei familiari, e per le pratiche di affido o adozione; inoltre l’ateneo ha introdotto modalità alternative di erogazione delle lezioni, come la partecipazione a distanza o orari di ricevimento differenziati. Per gli esami è prevista una micro-flessibilità che include precedenza nelle sessioni e la possibilità di appelli straordinari per le studentesse con gravidanze a rischio, misure che mirano a evitare che eventi personali interrompano il percorso formativo.

Accesso prioritario e servizi sul campus

Con il “Percorso UniCare” gli studenti con responsabilità di cura potranno usufruire di priorità nei punti di ristoro, nelle mense e nelle segreterie, oltre a posteggi riservati per le studentesse in stato di gravidanza. In ogni area del campus saranno inoltre presenti una Sala Allattamento e Coccoledotata di poltrona, lavabo e fasciatoio, e uno Quiet Space per brevi momenti di relax. Lo Sportello unico genitorialità e caregiving familiare, collocato nello spazio B.Inclusionfungerà da punto di riferimento per modulistica, autocertificazioni e informazioni sui servizi.

Servizi per l’infanzia, sostegno psicologico e misure economiche

Per i nuclei familiari con bambini da 0 a 6 anni l’ateneo conferma e rafforza una serie di interventi: il servizio flessibile “Vengo anch’io” per l’accoglienza oraria dei bambini nelle esigenze temporanee o nelle emergenze, il Nido Bambini Bicoccala Scuola dell’Infanzia Bicocca e i centri estivi, compreso un centro estivo specifico per il mese di luglio con tariffe agevolate. Sul fronte della salute, il percorso prevede il counselling ostetrico presso il Presidio Sanitario e una corsia preferenziale ai servizi di orientamento, oltre a consulenze di supporto alla genitorialità e gruppi di mutuo aiuto.

Dal punto di vista economico l’ateneo ha previsto la possibilità di sospendere temporaneamente la carriera accademica senza l’obbligo di versare il diritto fisso di ricognizione. È stato istituito un tavolo di lavoro finalizzato alla riduzione della contribuzione studentesca per genitori e caregiver, con applicazione prevista a partire dall’anno accademico 2027-2028.

Dichiarazioni istituzionali e valore simbolico

La prorettrice Sveva Magaraggia ha sintetizzato il senso dell’iniziativa con una frase ad alta valenza pubblica: “La cura ha cittadinanza nello spazio pubblico”sottolineando che l’ateneo non chiede agli studenti di escludere dalla vita universitaria le dimensioni personali legate alla cura. Il prorettore Giuseppe Carrà ha aggiunto che l’obiettivo è promuovere la salute e il benessere degli studenti «soprattutto nelle circostanze più cruciali della loro esistenza», per evitare che eventi inattesi compromettano motivazione e aspirazioni formative.

Durante la giornata del 10 giugno dedicata al compleanno dell’ateneo, la presentazione delle linee guida si è inserita in un programma che ha visto interventi di giovani docenti, ricercatori e studenti e momenti musicali con la cantautrice Arisa e il concerto “Piano Solo” di Paolo Jannaccientrambi esibiti nell’Auditorium Guido Martinotti.

Nel complesso, le linee guida di Milano-Bicocca rappresentano un approccio strutturale alla conciliazione tra studio e responsabilità di cura, combinando interventi logistici, sostegno psicologico, servizi per l’infanzia e misure economiche pensate per mantenere piena partecipazione alla vita universitaria.