Gemini Luci Srl si è aggiudicata il servizio di noleggio di apparecchiature elettriche per uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano. L'importo dell'aggiudicazione è di 13.029,46 €.

Nel panorama degli eventi culturali milanesi, il Piccolo Teatro di Milano continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale. Recentemente, è stata completata una procedura di gara per il noleggio di apparecchiature elettriche necessarie per uno dei suoi spettacoli, con un’importanza cruciale per la qualità della produzione.

La gara, identificata con il codice CIG BB07351E51ha visto la partecipazione di un solo operatore, Gemini Luci Srlche si è aggiudicata il contratto. L’importo del lotto, pari a 13.029,46 €è stato confermato come importo di aggiudicazione, sottolineando l’efficienza e la trasparenza della procedura.

La procedura di gara e l’aggiudicazione

La procedura di gara è stata gestita con attenzione ai dettagli, garantendo che tutte le fasi fossero trasparenti e conformi alle normative vigenti. La data di creazione e di ultima modifica della gara, entrambe fissate all’8 giugno 2026evidenziano la rapidità con cui è stato possibile concludere il processo.

Gemini Luci Srl, con partita IVA 07339210150è un’azienda specializzata nel settore delle apparecchiature elettriche per eventi e spettacoli. La sua esperienza e competenza hanno giocato un ruolo determinante nell’aggiudicazione del contratto, garantendo al Piccolo Teatro di Milano un servizio di alta qualità.

L’importanza delle apparecchiature elettriche per gli spettacoli

Le apparecchiature elettriche sono un elemento fondamentale per la realizzazione di spettacoli teatrali di successo. Esse comprendono luci, suoni e altri dispositivi che contribuiscono a creare l’atmosfera e l’emozione necessarie per coinvolgere il pubblico. Il noleggio di queste apparecchiature permette di avere attrezzature all’avanguardia senza dover sostenere i costi di acquisto e manutenzione.

Gemini Luci Srl ha dimostrato di essere un partner affidabile per il Piccolo Teatro di Milano, offrendo soluzioni personalizzate e tecnologie innovative. La scelta di questa azienda è un segnale positivo per il settore, che continua a evolversi con l’adozione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione dei processi.

Le prospettive future

Con l’aggiudicazione di questo contratto, Gemini Luci Srl si conferma come un attore chiave nel settore degli eventi culturali. La collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano rappresenta un’opportunità per consolidare la propria presenza nel mercato e per continuare a offrire servizi di eccellenza.

Per il Piccolo Teatro di Milano, questa partnership è un passo importante verso la realizzazione di spettacoli sempre più coinvolgenti e tecnologicamente avanzati. La qualità delle apparecchiature elettriche noleggiate contribuirà a elevare l’esperienza del pubblico, rendendo ogni spettacolo un evento indimenticabile.