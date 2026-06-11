L'Olimpia Milano ha battuto la Germani Brescia in gara-4 dei playoff di Serie A 2026, conquistando la finale Scudetto. Scopri come è andata la partita e i dettagli dei protagonisti.

In una serata di grande basket, l’Olimpia Milano ha messo la parola fine alla serie contro la Germani Bresciavincendo gara-4 dei playoff di Serie A 2026 con un punteggio di 91-86. La squadra milanese ha sfruttato il fattore campo e la determinazione dei suoi giocatori per conquistare il passaggio alla finale Scudetto.

La partita è stata un vero e proprio testa a testa fin dalle prime battute, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande intensità e determinazione. L’Olimpia Milano ha potuto contare su un Miro Bilan in grande spolvero, che ha cercato di tenere in scia la squadra fin dall’inizio. Tuttavia, i padroni di casa hanno risposto con prontezza, grazie ai contributi di Leday e Neboche hanno costruito il primo allungo della serata.

Un secondo tempo di fuoco

Nel secondo quarto, la Germani Brescia ha cercato di rimanere in partita, grazie ai canestri di Bilan e all’esperienza di Cournooh. Tuttavia, l’Olimpia Milano ha dimostrato grande solidità su entrambi i lati del campo, con giocatori come Ricci, Shields e Guduric che hanno colpito nei momenti chiave. I biancoblù hanno faticato a trovare continuità offensiva e all’intervallo lungo si sono ritrovati in svantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, la Germani ha tentato la rimonta, con una tripla di Amedeo Della Valle che ha riacceso le speranze. Tuttavia, l’Olimpia ha reagito con personalità, con Shields, Leday e Bolmaro che hanno confezionato il nuovo strappo decisivo. La differenza l’ha fatta soprattutto l’intensità difensiva e la presenza a rimbalzo dei padroni di casa, che hanno limitato le seconde opportunità della Leonessa.

Il finale e i protagonisti

Nell’ultima frazione, Brescia ha continuato a combattere con orgoglio, ma non è riuscita a riaprire realmente il confronto. L’Olimpia ha amministrato il vantaggio senza particolari rischi e ha festeggiato davanti al proprio pubblico la qualificazione alla finale Scudetto. Per la Germani, resta l’amarezza dell’eliminazione, ma anche la consapevolezza di aver disputato un’altra stagione di altissimo livello.

Tra i protagonisti della serata, spiccano i nomi di Armoni Brooks con 18 punti, Josh Nebo con 14 punti e Shavon Shields con 12 punti per l’Olimpia Milano. Per la Germani Brescia, Miro Bilan ha chiuso con 19 punti e 12 rimbalzi, mentre Amedeo Della Valle ha segnato 19 punti.

La strada verso la finale

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano attende ora la vincente della serie tra Virtus Bologna e Venezia per scoprire la propria avversaria nella finale che scatterà giovedì 11 giugno. La squadra milanese ha mostrato grande determinazione e capacità di reagire nei momenti difficili, qualità che saranno fondamentali anche nella finale Scudetto.

La Germani Brescia, dal canto suo, può andare a testa alta, avendo disputato una stagione di altissimo livello e dimostrando di essere una delle realtà più solide e competitive della pallacanestro italiana. I tifosi bresciani hanno avuto modo di apprezzare il gioco e l’entusiasmo della loro squadra, che ha saputo regalare emozioni fino all’ultima partita.