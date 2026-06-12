Il Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore è stato rinnovato e ampliato: la cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e regionali e sottolinea l'impegno per la sicurezza del territorio

Il Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore si presenta ora con ambienti rinnovati e spazi ampliati per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. L’intervento edilizio ha trasformato la sede, rendendola più funzionale e adatta alle esigenze operative di una struttura chiamata a garantire la sicurezza urbana su tutto il territorio di Cerro Maggiore e Cantalupo.

All’inaugurazione ha partecipato una delegazione istituzionale che ha visitato i locali rinnovati, riconoscendo l’importanza dell’investimento per il presidio del territorio e per il servizio reso alla comunità.

Visita delle autorità e ruolo della Regione Lombardia

Tra i presenti alla cerimonia c’è stato Romano La Russa assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, che ha avuto modo di vedere direttamente gli interventi effettuati. La sua presenza ha posto l’accento sul rapporto tra ente locale e Regione: sono infatti i contributi e i bandi regionali a sostenere molti progetti volti a potenziare le strutture territoriali. La collaborazione istituzionale è stata sottolineata come elemento chiave per realizzare interventi concreti a favore della comunità.

In occasione della cerimonia è stato ribadito come il sostegno regionale alle amministrazioni locali contribuisca a dotare gli enti di strumenti utili a migliorare l’operatività quotidiana e l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione.

Dichiarazioni del sindaco e dell’assessore comunale

Il sindaco Nuccia Berra ha espresso grande soddisfazione per il nuovo assetto della sede: “Questa inaugurazione rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità“. Nel suo intervento il sindaco ha evidenziato che l’opera non è solo un restauro edilizio, ma rappresenta la volontà di offrire alla Polizia Locale strumenti e condizioni adeguate per svolgere le proprie mansioni in modo efficiente. Ha inoltre ringraziato esplicitamente la Regione Lombardia per il sostegno ricevuto e il personale del Comando per l’impegno quotidiano.

L’assessore comunale alla Sicurezza Alessandro Provini ha aggiunto che osservare la sede rinnovata è motivo di soddisfazione personale e istituzionale: “Vedere oggi questo Comando rinnovato è motivo di soddisfazione“. Ha ricordato gli interventi realizzati negli ultimi anni per potenziare spazi, dotazioni e organizzazione degli operatori, rimarcando che la sicurezza si costruisce con investimenti concreti e con una presenza stabile sul territorio.

Riconoscimento al personale

Nel corso della cerimonia sono stati menzionati il Comandante Francesco Cozza e tutti gli agenti del Comando come protagonisti della quotidiana attività di controllo e assistenza alla popolazione. Le parole rivolte agli operatori hanno voluto sottolineare il valore del lavoro silenzioso e costante svolto lontano dai riflettori, ma fondamentale per la comunità di Cerro Maggiore e Cantalupo.

Partecipazione civile e momento religioso

All’evento ha preso parte anche il parroco locale, don Erasmo Rebecchi che ha partecipato alla cerimonia in segno di vicinanza alla comunità e alle istituzioni locali. La presenza del parroco ha dato un tono di condivisione civile all’inaugurazione, enfatizzando il valore collettivo dell’opera per i residenti.

La ristrutturazione si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alle infrastrutture locali, con l’obiettivo di migliorare sia le condizioni interne di lavoro del personale sia la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Documentazione e immagini

Durante la giornata dell’inaugurazione sono state scattate tre fotografie che illustrano gli spazi rinnovati e la partecipazione alle celebrazioni. Le immagini documentano le aree operative e i momenti istituzionali, restituendo visivamente i miglioramenti apportati alla struttura.

La ristrutturazione del Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore rappresenta