Il Teatro Continuo progettato da Alberto Burri diventa ancora una volta uno spazio aperto alla comunità: una giornata di performance di scuole, università e accademie milanesi che celebra l'idea di teatro come luogo pubblico e sperimentale.

Nel cuore di Parco Sempionetra l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco, si trova il Teatro Continuoun palcoscenico pensato per dialogare con la città. Progettato da Alberto Burri nel 1973 per la 15ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, lo scheletro monumentale in cemento e acciaio ha attraversato vicende drammatiche: smantellamento nel 1989, ricostruzione secondo i disegni originali nel 2015 e affidamento alla cura della Triennale per la sua manutenzione. Questa struttura, caratterizzata da elementi modulari e quinte rotanti, è concepita come un palcoscenico pubblico e democratico capace di accogliere spettacoli in dialogo con il paesaggio urbano.

Per riattivare il senso originario dell’opera, domenica 14 giugno il progetto Burri Palcoscenico Aperto propone una giornata interamente dedicata alla creatività performativa delle scuole di teatro, delle università e delle accademie milanesi. L’iniziativa mette a disposizione il palcoscenico per presentare gli esiti di percorsi di formazione, favorendo incontri tra pubblico, performer e territorio secondo lo spirito di apertura che ha ispirato l’opera.

Programma e partecipanti della maratona performativa

La rassegna, a ingresso gratuito previa registrazione, prevede l’alternanza di nove realtà cittadine a partire dalle ore 14.00, con interventi di durata variabile pensati per sperimentare il rapporto tra azione scenica e spazio pubblico. Tra i partecipanti figurano istituzioni formative e compagnie come Campo TeatraleNABA Nuova Accademia di Belle ArtiDedalo TeatroScimmie NudeACMECasa Teatro UMANA MENTE / Teatro de Gli IncamminatiAssociazione culturale LAB121il Politecnico di Milano e l’Accademia di Brera. Il calendario dettagliato alterna proposte che spaziano da studi su testi letterari a percorsi drammaturgici originali, riflessioni performative sul paesaggio e sul corpo, e progetti interdisciplinari.

Orario delle performance

La sequenza delle esibizioni è stata organizzata per valorizzare la varietà formale e tematica degli interventi: aperture nel primo pomeriggio con proposte di ensemble e momenti sperimentali, fino agli interventi serali affidati a progetti di maggiore durata. Il pubblico potrà seguire gli spettacoli in seduta libera: sono disponibili sedie fino a esaurimento, ma si invita a portare teli o coperte per godere delle performance sul prato circostante.

Il valore culturale e urbano del Teatro Continuo

Il Teatro Continuo non è solo un oggetto d’arte: è un dispositivo urbano che ripensa il ruolo del teatro nella città contemporanea. Con le sue quinte rotanti alte sei metri e la struttura essenziale in cemento a vista, l’opera propone un’idea di scena come spazio aperto alla partecipazionefunzionando sia come palco che come luogo di relazione. La ricostruzione del 2015, voluta dall’amministrazione comunale in occasione di Expo e del centenario della nascita dell’artista, ha restituito alla città un elemento di grande impatto estetico e simbolico, capace di contaminare le pratiche performative con il contesto paesaggistico circostante.

Il progetto Burri Palcoscenico Aperto è curato con il supporto di un comitato interno alla Triennale composto da Lidia LabiancaStefano MirtiTitti SantiniAntonio Tazartes e Alberto Toffoletto. Gli organizzatori esprimono la volontà di restituire il teatro alle sue funzioni originarie: non solo intrattenimento, ma anche stimolo alla riflessione collettiva e piattaforma formativa per giovani performer e studenti delle arti performative.

Accessibilità e fruizione

L’ingresso all’evento è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale della Triennale; durante la giornata sarà presente un food truck per il ristoro del pubblico. L’impostazione dell’evento favorisce una fruizione informale: il pubblico è incoraggiato a muoversi liberamente nello spazio, sperimentando un rapporto diretto con la scena e con il paesaggio urbano che circonda il Teatro Continuo.

Questa iniziativa rappresenta una nuova occasione per osservare come un’opera concepita negli anni Settanta possa ancora oggi stimolare pratiche collettive, formazione e sperimentazione artistica. La giornata di Burri Palcoscenico Aperto conferma la capacità del teatro di riconnettere cittadini, studenti e professionisti in uno spazio pubblico che è insieme architettura, scena e paesaggio.