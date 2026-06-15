Prezzi carburante Milano: benzina a 1.886 euro/litro, diesel a 2.005

A Milano la benzina costa 1.886 euro/litro, il diesel 2.005. La provincia è tra le più economiche d'Italia

A Milano il prezzo medio della benzina self-service è di 1.886 euro/litro, mentre il diesel si attesta a 2.005 euro/litro. Rispetto alla media nazionale, che è di 1.895 euro/litro per la benzina e 2.002 euro/litro per il diesel, la provincia si posiziona tra le più economiche del Paese.

Lo spread tra diesel e benzina è di 0.119 euro/litro, a favore della benzina. La differenza di prezzo rispetto alla media nazionale è di -0.47% per la benzina, confermando la tendenza a costi inferiori nella zona.

Milano si colloca tra le aree più economiche d’Italia per i prezzi dei carburanti, con una riduzione significativa rispetto alla media nazionale. Ad esempio, Trieste è la provincia più cara con 1.953 euro/litro, mentre Sondrio è la più economica con 1.799 euro/litro.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti.