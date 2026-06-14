La polizia locale di Montebelluna ha condotto due operazioni mirate in una settimana, portando all'arresto di un pusher e di un irregolare

La Polizia Locale di Montebelluna ha concluso una settimana intensa con due interventi significativi in aree strategiche della città. Coordinati dal comandante commissario Paolo Scarpa, gli agenti hanno portato alla luce due situazioni critiche che richiedevano un’azione immediata.

Le operazioni si sono svolte in due delle zone più monitorate di Montebelluna, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’intervento alla stazione ferroviaria

Il primo episodio risale a venerdì scorso, nell’area della stazione ferroviaria. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di accelerare il passo per allontanarsi. Raggiunto e identificato, è emerso che si trovava in Italia in posizione irregolareprivo di un valido permesso di soggiorno.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale. Sempre in zona stazione, una pattuglia ha fermato un’auto sospetta: il conducente è risultato privo di patente di guida e senza copertura assicurativa. Per lui è scattata una sanzione di oltre cinquemila euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

L’operazione nel quartiere Bertolini

Un altro intervento è avvenuto giovedì sera nel quartiere Bertolini. Durante un servizio ordinario di pattugliamento, gli agenti hanno osservato uno scambio sospetto tra due persone. Alla vista della pattuglia, i due si sono immediatamente allontanati in direzioni opposte.

Gli agenti hanno seguito e fermato uno dei due. La perquisizione ha consentito di rinvenire eroina e hashishun bilancino di precisione e una somma di denaro contante. Le quantità di stupefacente, pur lievi, sono state giudicate finalizzate alla cessione a terzi.

Il ventitreenne, nato all’estero e residente a Montebelluna, è stato condotto al comando, sottoposto a perquisizione e formalmente denunciato all’autorità giudiziaria.