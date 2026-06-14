Una donna del XIX secolo, Hersilie Rouy, trasformò l'arte dell'illusionismo in uno strumento di resistenza contro l'oppressione patriarcale, cambiando la legge francese sull'internamento manicomiale

Nel mondo dell’illusionismole donne sono spesso state ridotte a semplici comparse, strumenti per esaltare il potere maschile. Tuttavia, alcune di loro hanno saputo trasformare questa invisibilità in una forma di resistenza. Tra queste, spicca la figura di Hersilie Rouyuna donna che, nel XIX secolo, usò l’arte dell’illusionismo per combattere l’oppressione e rivendicare la propria libertà.

La sua storia è stata portata alla luce dallo spettacolo di Marta Cuscunàautrice e performer, che ha deciso di restituire voce a queste donne invisibili, troppo spesso cancellate dalla scena e dalla storia. Lo spettacolo si ispira alle ricerche di Mariano Tomatisillusionista e scrittore, che ha dedicato anni allo studio della storia dell’illusionismo, con un’attenzione particolare alle questioni di genere.

L’infanzia e l’arte dell’illusionismo

Hersilie Rouy nacque a Milano nel 1814figlia del celebre mago Charles Rouy. Fin da piccola, Hersilie fu immersa nel mondo dell’illusionismo, un’arte che suo padre praticava con grande maestria. Tuttavia, la vita di Hersilie prese una piega drammatica quando, come la Donna invisibile che suo padre faceva sparire sul palco, anche lei finì per scomparire nella realtà.

Donna indipendente, compositrice e maestra di musica, Hersilie rappresentava una figura scomoda per la società patriarcale dell’epoca. Il suo interesse per il sonnambulismo e il magnetismo animale fu utilizzato come pretesto per internarla in vari manicomi francesi con un nome falso, Joséphine Chevalier. Dichiarata morta, Hersilie subì anni di abusi, sedazioni e isolamento.

La resistenza nel manicomio

Durante i quattordici anni di prigionia, Hersilie non si arrese. Documentò tutto scrivendo con il proprio sangue un diario-denuncia che raccontava le violenze e le ingiustizie subite. Trasformò le tecniche di illusionismo ereditate dal padre in strumenti di resistenza: messaggi segreti, identità fittizie e astuzie teatrali.

Si firmò con nomi simbolici, tra cui Madame Pulcinellae organizzò una rivolta diventando guida e voce delle altre internate nel manicomio della Salpêtrièreculla degli studi sull’isteria femminile. La sua storia rivive sul palcoscenico come metafora di una straordinaria resistenza: una donna che non ha mai smesso di rivendicare la propria identità e la propria libertà.

La liberazione e il cambiamento della legge

Dopo la liberazione, Hersilie ottenne la modifica della legge francese del 1838 sull’internamento manicomiale. La sua vicenda potente riporta alla luce una figura sorprendentemente moderna, una donna che ha saputo trasformare l’arte dell’illusionismo in uno strumento di lotta e resistenza.

La storia di Hersilie Rouy è un esempio di come l’arte possa diventare una forma di resistenza e di rivendicazione. Attraverso il suo coraggio e la sua determinazione, Hersilie ha lasciato un’eredità che continua a ispirare e a ricordare l’importanza di lottare per la propria libertà e dignità.