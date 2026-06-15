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La notte prima degli esami non fa più paura: come vincere l’ansia da maturità

L’esame di maturità rappresenta da sempre uno dei primi grandi bivi della vita, un rito di passaggio che porta con sé un carico inevitabile di aspettative, progetti per il futuro e speranze profonde

Redazione Milano Notizie.it · · 3 min
La notte prima degli esami non fa più paura: come vincere l’ansia da maturità

È assolutamente normale sentire il cuore accelerare quando si pensa all’estrazione delle materie, ai commissari esterni o alla mole di programma ministeriale che sembra impossibile da ripassare interamente.

Tuttavia, questa prova scolastica non deve trasformarsi in un incubo paralizzante, bensì in un’opportunità straordinaria per dimostrare a sé stessi quanto si vale davvero. L’ansia che avvertite in queste settimane è solo un segnale del fatto che ci tenete al risultato, ma imparare a gestirla è il primo vero successo che raccoglierete. Per superare i momenti di stallo più difficili e lo stress da studio, molti studenti scelgono di frequentare mirate ripetizioni esame maturità, un’ottima soluzione per colmare i dubbi dell’ultimo minuto e ritrovare la necessaria serenità didattica.

Il labirinto delle emozioni: riconoscere e accogliere la paura

Il primo passo per superare il blocco emotivo consiste nel comprendere che la paura dell’ignoto accomuna la totalità degli studenti italiani che si preparano a questa importante scadenza. La pressione sociale, il timore del giudizio degli adulti e l’ansia da prestazione possono generare un forte senso di smarrimento interiore, ma queste sfide emotive fanno parte del fisiologico processo di crescita personale.

Invece di combattere strenuamente la tensione o colpevolizzarsi per il continuo nervosismo, è molto più utile accogliere questa emozione e sfruttarla come una scarica di energia extra da incanalare positivamente nell’attività di ripasso quotidiano. Inoltre, condividere apertamente questi timori con i propri compagni di classe aiuta a ridimensionare la portata del problema, facendovi sentire parte integrante di una grande squadra che rema unita verso il medesimo traguardo.

L’agenda strategica: il potere di una pianificazione precisa

Per disinnescare definitivamente il panico da pagina bianca e la spiacevole sensazione di non ricordare nulla, il segreto principale risiede in una gestione rigorosa e metodica del tempo rimasto a disposizione. Dividere i programmi delle singole materie in piccoli obiettivi quotidiani e facilmente raggiungibili permette di mantenere il controllo della situazione, evitando così le classiche e stressanti maratone di studio notturne.

All’interno di questa pianificazione strategica, la richiesta di un supporto mirato e costante può fare una grandissima differenza. L’affiancamento con un tutor consente infatti di assimilare i concetti più complessi in modo lineare, organico e strutturato, trasformando rapidamente le vecchie lacune scolastiche in veri e propri punti di forza sui quali fare totale affidamento durante lo svolgimento del colloquio orale.

Alleati del benessere: quando il supporto professionale fa la differenza

Se la tensione psicologica dovesse superare il livello di guardia, compromettendo la qualità del sonno o la capacità di concentrazione diurna, è opportuno evitare l’isolamento e chiedere tempestivamente aiuto. Molti istituti scolastici superiori, ad esempio, attivano sportelli di ascolto psicologico gratuito proprio per accompagnare i ragazzi in questa fase così delicata della loro giovinezza. Consultare un professionista della salute mentale o un tutor esperto non deve essere considerato un segno di debolezza, bensì un grande atto di maturità e consapevolezza di sé. Il supporto professionale offre infatti strumenti pratici di rilassamento e utili strategie cognitive per affrontare i test con la mente lucida, ricordandovi sempre che il vostro reale valore umano non sarà mai minimamente definito da un semplice voto.

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