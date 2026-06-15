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Cronaca

Milano, trovato morto interprete di fama internazionale in via Oxilia

Un interprete di 60 anni è stato trovato morto nel suo bilocale a NoLo. I carabinieri indagano su un possibile incontro organizzato tramite app, statuette trovate macchiate di sangue e un episodio simile denunciato nel marzo 2026.

Chiara Vimercati · · 2 min
Milano, trovato morto interprete di fama internazionale in via Oxilia

Il ritrovamento del corpo di Roberto Pietro Guerrinointerprete di fama internazionale, ha scosso il quartiere NoLo di Milano. L’uomo, che aveva 60 anni e avrebbe compiuto 61 il 13 luglio, è stato rinvenuto senza vita nel soggiorno del suo appartamento in via Oxiliatra la Stazione Centrale e viale Monza. Gli elementi raccolti dai militari dell’Arma delineano una scena di violenza con dettagli che collegano il delitto a un possibile incontro organizzato tramite piattaforme online.

Ritrovamento del corpo e prime evidenze in via Oxilia

I soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione partita dall’ex compagno della vittima, residente a Genovache non riusciva a contattarlo. È stata la nipote dell’ex partner a verificare l’abitazione e a scoprire il corpo. Secondo i rilievi dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Carlo Scalasil cadavere era disteso in salotto con ferite multiple alla testa: colpi inferti con un oggetto raccolto probabilmente all’interno dell’appartamento. Durante il sopralluogo sono state trovate tracce ematiche e alcuni soprammobili, tra cui statuette buddiste, macchiate di sangue e ora sottoposte ad esami per accertare se siano state usate come arma.

La porta blindata era chiusa con più mandate e mancavano dall’appartamento il telefono, il computer, il portafoglio e del denaro, circostanze che rafforzano l’ipotesi di una rapina degenerata. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia Duomo stanno passando al setaccio chat, profili delle app di incontri e immagini delle telecamere di sorveglianza dei palazzi e dei locali vicini per ricostruire gli ultimi movimenti all’esterno

Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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