Trento vince 84-74 contro Milano e si qualifica per la decima volta ai playoff. Serata di gloria per Selom Mawugbe, supportato da Bayehe, Jogela e Battle; per Milano non bastano i 18 punti di Brooks.

La Bts Arena ha vissuto una serata carica di tensione e soddisfazione quando la formazione di Trento ha ottenuto il risultato necessario per accedere ai playoff. Con il palazzetto esaurito, l’Aquila Basket è partita decisa, controllando il ritmo della partita e neutralizzando i tentativi di rimonta dell’Olimpia Milano.

Una vittoria costruita sul carattere e sulla difesa

Costretta a vincere per non abbandonare le speranze di post season, la squadra allenata da Massimo Cancellieri ha tenuto le redini dell’incontro dalla palla a due fino al traguardo. Il punteggio finale, 84-74, racconta di un match in cui Trento ha saputo imporre il proprio piano di gioco, arrivando a toccare un margine massimo di vantaggio di quindici punti nel quarto periodo. La prestazione è stata supportata da una difesa attenta e da scelte offensive efficaci, che hanno reso difficile per Milano trovare continuità.

Controllo del quarto periodo e gestione della rimonta

Nell’ultimo quarto l’Aquila ha mantenuto il controllo nonostante la pressione ospite: Milano ha provato ad accorciare le distanze, ma la reazione di Trento è stata pronta e misurata. L’atteggiamento nei momenti decisivi ha confermato la solidità mentale del gruppo, capace di gestire possessi importanti e di limitare le soluzioni migliori degli avversari. Il risultato riflette un equilibrio tra intensità difensiva e concretezza in attacco.

Protagonisti della serata: Mawugbe e i compagni

Il titolo di protagonista della partita è andato a Selom Mawugbenominato Mvp per il contributo decisivo: 12 punti finali e una valutazione complessiva di 24. Mawugbe è stato il cardine sotto canestro, capace di incidere sia in termini realizzativi sia nel controllo dei rimbalzi e nella presenza difensiva. Accanto a lui, spiccano le prestazioni di Bayehe con 14 punti, di Jogela con 11 e di Battle con 10 punti, che hanno fornito supporto costante in fase offensiva e hanno contribuito a mantenere il vantaggio nei momenti chiave.

Contributi dalla panchina e scelte tattiche

La rotazione di Trento ha saputo dare risposte importanti: il quintetto titolare e i giocatori entrati dalla panchina hanno bilanciato energie e punti, permettendo alla squadra di sostenere il pressing di Milano. Le scelte tattiche di Cancellieri, soprattutto nella gestione dei pick-and-roll e nel controllo del perimetro, si sono rivelate efficaci per limitare i tiratori avversari e per creare spazi per Mawugbe e gli esterni.

Milano: segnali di reazione ma insufficiente per ribaltare il risultato

L’Olimpia Milano ha pagato una serata in cui, pur avendo alcune individualità in evidenza, non è riuscita a imporre il proprio gioco collettivo. Il miglior realizzatore è stato Brooks con 18 punti, mentre Bolmaro ha aggiunto 12 e Leday 11. Nonostante questi sprazzi offensivi, la squadra allenata da Poeta non è stata in grado di trovare la continuità necessaria per colmare il gap e ribaltare la partita.

Numeri e formazione

La partita si è sviluppata con parziali che hanno visto Trento controllare il primo tempo e consolidare nel secondo. Il tabellino della Dolomiti Energia registra: Steward 7, Jones 2, Niang 8, Jogela 11, Mawugbe 12, Aldridge 13, Jakimovski 7, Bayehe 14, Battle 10 (alcuni giocatori non hanno segnato). Per Milano: Mannion 3, Ellis 3, Bolmaro 12, Brooks 18, Leday 11, Flaccadori 2, Guduric 9, Diop 4, Shields 6, Nebo 6. Gli allenatori in panchina sono stati rispettivamente Massimo Cancellieri e Poeta.

La qualificazione raggiunta da Trento assume un valore storico: per l’Aquila Basket è la decima volta che si guadagna l’accesso ai playoff di serie A, un traguardo che premia il lavoro del gruppo e lo spirito di resilienza mostrato nella gara decisiva. Per Milano si tratta di una sconfitta che richiederà analisi e qualche aggiustamento in vista dei prossimi impegni.