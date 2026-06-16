Un viaggio attraverso le parole e le visioni di Paolo Grassi, l'uomo che trasformò il teatro in uno strumento di crescita collettiva.

Milano, 1947. In un angolo della città ancora segnato dalle ferite della guerra, nasceva un progetto che avrebbe cambiato per sempre il panorama teatrale italiano. Nei locali di via Rovello, un tempo teatro di brutalità fasciste, prendeva vita il Piccolo Teatro di Milanoun’iniziativa che doveva molto alla visione di Paolo Grassiun intellettuale poliedrico e appassionato.

La storia di questo luogo straordinario inizia con una sarta e partigianatestimone diretta degli eventi. È attraverso il suo racconto che possiamo comprendere l’importanza di Grassi, un uomo che vedeva nel teatro non solo un’arte, ma uno strumento di crescita collettiva.

Un luogo carico di storia

I muri di via Rovello portano ancora i segni del passato, macchie di sangue che raccontano storie di torture e sofferenze. In questo stesso luogo, dove la milizia fascista Muti aveva commesso atrocità, nascevano i costumi di scena dei primi spettacoli del Piccolo. La convivenza tra i segni del passato e le speranze del futuro rende questo luogo un simbolo potente di rinascita.

La sarta, che aveva vissuto in prima persona gli anni della Resistenzadivenne una figura chiave nella realizzazione dei costumi. Il suo lavoro non era solo artigianale, ma anche politico, un contributo concreto alla costruzione di un nuovo futuro per il teatro italiano.

La visione di Paolo Grassi

Paolo Grassi era un uomo di lettere e di azione, un intellettuale che non aveva paura di lottare per le sue idee. La sua visione del teatro come strumento di crescita collettiva era rivoluzionaria per l’epoca. Grassi credeva fermamente che il teatro dovesse essere accessibile a tutti, un luogo di incontro e di riflessione per la comunità.

Il Piccolo Teatro di Milano divenne rapidamente un punto di riferimento per la cultura italiana. Grassi, soprannominato il poeta dell’organizzazioneriuscì a trasformare un’idea in una realtà tangibile, creando un teatro pubblico che avrebbe ispirato generazioni di artisti e spettatori.

Un’eredità duratura

Oggi, il Piccolo Teatro di Milano continua a essere un faro di cultura e innovazione. Lo spettacolo Viaggio tra le parole di Paolo Grassiin programma per l’11 e il 12, è un omaggio a questo grande uomo e alla sua eredità. La drammaturgia di Katia Ippaso e la regia di Arturo Armone Caruso portano in scena la storia di Grassi attraverso gli occhi di Sara Valeriooffrendo al pubblico un’esperienza unica.

Le musiche originali di MariaFausta e la produzione congiunta del Piccolo Teatro di Milano, del Teatro di Roma e della Fondazione Paolo Grassi rendono questo spettacolo un evento imperdibile. Con biglietti a prezzi accessibili, il Piccolo Teatro continua a onorare la visione di Grassi, rendendo il teatro accessibile a tutti.