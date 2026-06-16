Alcione Milano ha formalizzato l'acquisto del titolo sportivo del Gatteo Mare: la mossa, annunciata tramite comunicato FIGC il 12 giugno, cambia gli assetti del Girone C e libererà diverse giocatrici esperte sul mercato

La finestra di mercato si è arricchita di un fatto che modifica il profilo competitivo del prossimo campionato: Alcione Milano ha acquisito il titolo sportivo del Gatteo Mare formalizzato con la pubblicazione della comunicazione FIGC del 12 giugno. L’operazione non riguarda soltanto un cambio di denominazione o sede, ma porta con sé la disponibilità di un gruppo di atlete con esperienza in Serie C che ora si troveranno libere di concordare nuovi contratti o di restare nel progetto milanese.

La notizia segue settimane di voci e di indiscrezioni sul futuro della compagine romagnola, che nell’ultima stagione aveva disputato un campionato di alto livello nel Girone C insieme a squadre come Original Celtic e Nuova Alba. Per la società milanese, guidata dalla presidente Elena Tagliabue — nota per il legame familiare con Regina Baresi e per l’impegno nel calcio femminile — si apre la possibilità di schierarsi da subito come contender nella categoria.

Il contesto sportivo del trasferimento e l’impatto sul Girone C

Nel Girone C la scorsa stagione erano emersi valori chiari: Original Celtic e Nuova Alba hanno dominato la graduatoria, mentre il Gatteo Mare ha completato il podio strappando i playoff con una rimonta finale. La cessione del titolo sportivo alla formazione di Milano altera la composizione delle squadre iscritte, introducendo un club che ha manifestato l’ambizione di muoversi sul mercato per inserire calciatrici di esperienza e al contempo costruire una rosa competitiva come nuova realtà nella categoria.

Questo spostamento societario non è neutro: la presenza di un club milanese con risorse e volontà di investimento può modificare gli equilibri regionali e logistici del girone, oltre a creare attrito sul fronte del mercato giocatrici, visto che molte atlete del Gatteo Mare rimarranno svincolate e ricercate da altre società.

Dettagli operativi dell’acquisizione e conseguenze per le giocatrici

La nota FIGC del 12 giugno ha ufficializzato il trasferimento del titolo: dalla comunicazione deriva uno scenario in cui molte calciatrici, precedentemente tesserate con il Gatteo Mare, diventano immediatamente disponibili. Si tratta di giocatrici con un patrimonio di esperienza in categoria e di valori tecnici riconosciuti, elementi che aumentano il loro appeal per i club intenti a rinforzare gli organici in vista della nuova stagione.

Per alcune atlete la prospettiva sarà continuare sotto l’egida dell’Alcione Milano che ha già manifestato l’intenzione di sondare il mercato per integrare elementi di categoria e al contempo valorizzare il progetto femminile che fa capo a Elena Tagliabue. Per altre, invece, si apre una fase di contrattazione e trasferimenti: il tempo per trovare nuove destinazioni è ancora ampio, ma la competizione per le firme sarà verosimilmente intensa.

Implicazioni per la società romagnola

Il passaggio di consegne segna un momento di pausa nella storia del Gatteo Mare a livello femminile: la squadra chiude temporaneamente la sua esperienza con l’orgoglio di aver disputato una stagione di vertice e con la consapevolezza che la rincorsa dalla zona playout alla vetta è stata il frutto di lavoro, resilienza e programmazione. Nonostante la cessione, il valore sportivo dell’ultimo ciclo rimane un lascito significativo per il movimento locale.

Reazioni e prospettive per la prossima stagione

La mossa dell’Alcione Milano è stata seguita con attenzione dagli addetti ai lavori: la società sembra intenzionata a non limitarsi a un ruolo di semplice erede del titolo, ma punta a costruire una squadra capace di competere su scala nazionale, inserendo calciatrici esperte della categoria e integrando risorse giovanili. Questo approccio riflette una strategia più ampia volta a consolidare la presenza nel calcio femminile e a contribuire alla crescita del movimento.

Sul fronte del Girone C, la redistribuzione delle atlete svincolate e l’ingresso di una proprietà milanese possono rendere la prossima stagione imprevedibile: squadre consolidate e neopromosse dovranno ripensare scelte tecniche e piani di mercato in un contesto che cambia rapidamente. Resta da vedere come si articoleranno le trattative e quali atlete sceglieranno di rimanere legate al progetto originario o di esplorare nuove opportunità.

Le settimane successive al comunicato saranno decisive per definire assetti di rosa e identità sportiva delle protagoniste coinvolte.