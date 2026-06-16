Inizia la finale Scudetto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Scopri il calendario delle partite, le statistiche e le curiosità delle due squadre.

La Serie A di basket vive un momento di grande attesa con l’inizio della finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia per lo Scudetto 2026-26. Una sfida inedita che promette spettacolo e grande agonismo.

Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno dimostrato grande determinazione nelle semifinali, superando Brescia e Virtus Bologna. Ora si giocano il titolo in una serie che si preannuncia avvincente.

Il calendario delle partite

La serie finale sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco il calendario delle partite:

Gara-1 Olimpia Milano-Venezia, giovedì 11 giugno alle 20

Olimpia Milano-Venezia, giovedì 11 giugno alle 20 Gara-2 Olimpia Milano-Venezia, sabato 13 giugno alle 20

Olimpia Milano-Venezia, sabato 13 giugno alle 20 Gara-3 Venezia-Olimpia Milano, martedì 16 giugno alle 20

Venezia-Olimpia Milano, martedì 16 giugno alle 20 Gara-4 (se necessaria): Venezia-Olimpia Milano, giovedì 18 giugno alle 20

(se necessaria): Venezia-Olimpia Milano, giovedì 18 giugno alle 20 Gara-5 (se necessaria): Olimpia Milano-Venezia, domenica 21 giugno alle 20

Statistiche e curiosità

Olimpia Milano è alla sua 23esima finale nella storia, con un bilancio di 12 vittorie e 10 sconfitte. La squadra milanese è la più titolata d’Italia con 31 Scudetti, di cui 12 conquistati dal 1976/77 con la formula dei playoff.

La Reyer Venezia, invece, è alla sua terza finale playoff nella storia e nelle due precedenti occasioni ha sempre conquistato il titolo: nel 2017 contro Trento e nel 2019 contro Sassari. In totale, gli orogranata hanno 2 Scudetti in bacheca, conquistati nelle stagioni 1941/42 e 1942/43.

I precedenti tra le due squadre

In regular season, i precedenti tra Milano e Venezia sono 112, con un bilancio di 85 vittorie per l’Olimpia e 27 per la Reyer. Le due squadre si sono già affrontate in tre serie durante i playoff, ma mai in una Finale. Il bilancio è di 10 vittorie per l’Olimpia e 2 per la Reyer.

Nella regular season 2026-26, l’Olimpia Milano si è imposta in entrambi gli scontri diretti: 101-88 nell’andata e 85-90 nel ritorno.

La prima gara della finale

Nella prima gara della finale, giocata all’Unipol Forum di Assago, l’Olimpia Milano ha dimostrato tutta la sua forza, vincendo con un netto 100-80. Una prova di forza che ha visto i biancorossi dominare fin dal primo quarto, con un break di 8-0 che ha indirizzato la partita.

Olimpia Milano è stata esiziale con 28 assist su 40 canestri totali e un ottimo tiro da tre (11 su 18). Cinque i giocatori in doppia cifra, con particolare menzione per Ousmane Diop (18 punti e 5 rimbalzi) e Nico Mannion (17 punti in 18 minuti).

Per la Reyer Venezia, non sono bastati i 26 punti di Amedeo Tessitori, i 16 di RJ Cole e i 13 con 9 rimbalzi di Jordan Parks.

La serie prosegue sabato 13 giugno alle 20, sempre all’Unipol Forum di Assago, con la seconda gara della finale. Non perdetevi lo spettacolo del basket italiano in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.