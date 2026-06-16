Monza: Juric nuovo allenatore, rivoluzione in panchina e dirigenza

Il Monza punta su Ivan Juric per la panchina biancorossa. Scopri i dettagli della rivoluzione in panchina e dirigenza per la stagione 2026-2027.

Il Monza è pronto a voltare pagina dopo la retrocessione in Serie B e il ritorno in Serie A. La società brianzola ha scelto Ivan Juric come nuovo allenatore, mettendo fine a un periodo di incertezza. La firma del contratto è attesa a breve, segnando l’inizio di una nuova era per il club.

La scelta di Juric non è stata facile, ma il Monza ha deciso di puntare sull’esperienza del tecnico croato, nonostante i recenti esoneri con Roma, Atalanta e la retrocessione con il Southampton. Il club spera che Juric possa trovare a Monza l’ambiente giusto per rilanciarsi.

La rivoluzione in panchina e dirigenza

La partenza di Paolo Bianco, l’allenatore che ha guidato il Monza alla promozione in Serie A, ha lasciato un vuoto significativo. Bianco, che aveva un contratto fino al 2028, ha deciso di non proseguire l’avventura con il club. La società ha quindi avviato una ricerca intensa per trovare un sostituto adeguato.

Tra i candidati principali c’erano Alberto Gilardino e Ivan Juric. Alla fine, è stato Juric a spuntarla, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di gestire squadre in difficoltà. La firma del contratto è attesa nelle prossime ore, segnando l’inizio di una nuova era per il Monza.

Pedro Obiang nuovo direttore sportivo

Non solo in panchina: il Monza ha deciso di rivoluzionare anche il settore dirigenziale. Nicolas Burdisso ha lasciato il ruolo di direttore sportivo, e al suo posto è stato scelto Pedro Obiang. L’ex centrocampista smetterà di giocare per iniziare questo nuovo ruolo, lavorando a stretto contatto con il direttore tecnico Francesco Vallone.

Obiang porterà una nuova prospettiva al Monza, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il ritorno in Serie A. La sua esperienza come giocatore e la sua conoscenza del calcio italiano saranno fondamentali per il successo del club.

I cambiamenti nel settore giovanile

La rivoluzione non si limita alla prima squadra. Il Monza sta riorganizzando anche il settore giovanile, con numerosi cambiamenti in vista. Oscar Brevi, mister della Primavera, non rinnoverà il contratto, e lo stesso potrebbe accadere per Riccardo Monguzzi dell’Under 17, Davide Brivio dell’U18 e Luca Morin dell’U15.

La società ha spiegato che questi cambiamenti sono necessari per allineare il settore giovanile alla prima squadra, uniformando pensiero, modus operandi e obiettivi tecnico-tattici. Questo approccio mirato alla crescita del club nel lungo periodo.

Il Monza è pronto a scrivere un Nuovo capitolo della sua storia. Con Juric in panchina e Obiang in dirigenza, il club spera di tornare in Serie A e competere con le migliori squadre del campionato. La stagione 2026-2027 si preannuncia emozionante per i tifosi biancorossi.