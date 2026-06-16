L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran ha alimentato la speranza di una rapida riapertura dello stretto di Hormuz, provocando un forte calo dei prezzi del petrolio e rialzi sui listini azionari in Asia, Europa e Stati Uniti. In Italia il Ftse Mib ha toccato nuovi massimi, mentre alcuni titoli energetici hanno subito perdite significative.

Un memorandum d’intesa firmato tra Stati Uniti e Iran ha alimentato nelle ultime ore la prospettiva di una de-escalation nel Golfo e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz. L’annuncio, seguito da dichiarazioni ufficiali di diverse capitali, ha avuto un impatto immediato sui mercati: il prezzo del greggio è precipitato e i listini azionari hanno registrato forti rialzi, segnalando un aumento della propensione al rischio tra gli investitori.

Impatto sui prezzi del petrolio e sulle energie

La notizia della possibile riapertura dello stretto di Hormuz ha prodotto un movimento al ribasso sui prezzi del greggio: il WTI ha perso oltre il 5% attestandosi vicino a 80,5 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un calo attorno al 4,9% a circa 83 dollari. La dinamica si spiega con l’atteso ritorno alla piena circolazione delle navi cisterna in un punto strategico per il traffico energetico mondiale e con la prospettiva di minori rischi geopolitici nella regione.

Il governo iraniano ha indicato che la gestione del traffico marittimo nello stretto sarà coordinata con l’Oman e non ha escluso la possibilità di applicare tariffe dopo i primi 60 giorni, mentre dall’altra parte americana è stata avanzata la posizione che non si prevede l’introduzione di un pedaggio. Questa discrepanza rimane uno dei nodi pratici da risolvere in vista della cerimonia di firma prevista il 19 giugno a Ginevra.

Reazioni e movimenti dei mercati azionari

Le borse asiatiche hanno chiuso in progresso sostenuto nella scia dell’accordo, con gli indici cinesi e di Hong Kong in terreno positivo grazie ad acquisti su titoli tecnologici e allentamento dei timori sull’energia. In Europa la sessione si è chiusa perlopiù in rialzo: Francoforte ha guadagnato oltre l’1% e Parigi ha segnato un progresso, mentre Londra ha mostrato una performance più debole, influenzata dal calo dei grandi gruppi petroliferi.

A Milano il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,66% a 51.835 punti, raggiungendo nuovi massimi intraday. Tra i titoli che hanno risentito della discesa del greggio figurano le compagnie energetiche, con cali importanti per alcuni gruppi petroliferi. Allo stesso tempo sono emerse performance positive nel comparto auto e lusso: Ferrari ha segnato un balzo vicino al 4% dopo un giudizio positivo da parte di analisti, mentre altri titoli industriali e bancari hanno contribuito al tono positivo del mercato.

Wall Street e debutti in Borsa

Oltreoceano l’apertura è stata in deciso rialzo: lo S&P 500 ha messo a segno un progresso superiore all’1%, alimentato sia dalla lettura favorevole del contesto geopolitico sia da notizie societarie. Tra i titoli di maggiore interesse, una società del settore aerospaziale ha registrato guadagni a doppia cifra nel giorno del suo debutto, spostando ulteriore attenzione sugli scambi.

Effetti sulle singole aziende e indicatori economici

In alcune piazze si sono registrati movimenti molto marcati: alla Borsa di Vienna un gruppo high tech ha visto il titolo salire di quasi il 30% dopo un aggiornamento della guidance legato a nuovi contratti industriali. A Parigi, una grande azienda di materiali edili ha guadagnato oltre il 5% grazie all’accordo di cessione di asset in Scandinavia per circa 1,5 miliardi di euro.

Sul fronte domestico, l’emissione del nuovo Btp Italia Sì ha superato il primo miliardo di euro di ordini dopo la prima ora di collocamento, segno che la domanda retail per strumenti indicizzati all’inflazione resta elevata. Sempre dal fronte statistico, l’Istat ha segnalato per aprile un aumento delle esportazioni italiane del 8,8% su base annua in valore, con una flessione congiunturale rispetto al mese precedente.

Sul piano politico-militare restano elementi non risolti: alcune potenze europee hanno dichiarato la disponibilità a garantire la libertà di navigazione e il controllo delle rotte, mentre rappresentanti iraniani hanno sottolineato la necessità di ratifiche e di garanzie per l’attuazione del memorandum. Nei prossimi giorni gli sviluppi diplomatici e i dettagli tecnici sulla gestione dello stretto di Hormuz saranno determinanti per la stabilità dei mercati e per la tenuta dell’accordo.