Una mostra gratuita sui libri del 45 di Bruno Munari ospitata alla biblioteca di Bareggio dal 06-06-2026 al 27-06-2026, con un laboratorio per bambini di 4-6 anni il 13 giugno; info e contatti disponibili per partecipare.

L’esposizione dedicata ai libri del 45 di Bruno Munari arriva a Bareggio e si svolge presso la biblioteca in viale Morandi. La rassegna, aperta al pubblico senza obbligo di pagamento, si snoda dal 06-06-2026 al 27-06-2026 e propone un percorso che mette al centro l’originalità del progetto editoriale nato dall’attività di Munari.

La mostra è pensata per un pubblico ampio: famiglie, educatori e appassionati di letteratura per ragazzi troveranno materiali e spunti per conoscere il contributo di Munari all’illustrazione e all’educazione visiva. Per informazioni è disponibile il contatto email dei servizi culturali del Comune di Bareggio: servizi.culturali@.

Dettagli della mostra e luogo

La rassegna si tiene nella struttura bibliotecaria di Bareggio in viale Morandifacilmente consultabile sulla mappa comunale. L’accesso è libero e gratuito per tutta la durata indicata, dal 06-06-2026 al 27-06-2026e permette di osservare da vicino le soluzioni grafiche e narrative che contraddistinguono i libri del 45 di Munari. L’allestimento privilegia la fruizione diretta del materiale illustrato e favorisce un approccio interattivo alla lettura.

Organizzazione e orari

La mostra è fruibile durante l’orario di apertura della biblioteca; poiché l’ingresso è libero non sono previsti costi aggiuntivi. Il progetto espositivo è segnalato come appuntamento dalla redazione di Appuntamenti metropolitani in data 25-05-2026 alle 11:18:39a testimonianza dell’interesse metropolitano per l’iniziativa culturale.

Laboratorio per bambini: “Apri: cosa vedi?”

All’interno dell’offerta culturale è previsto un laboratorio pensato per l’infanzia, intitolato “Apri: cosa vedi?”. L’attività si terrà il 13 giugno 2026 dalle 10:30 alle 12:00 ed è rivolta ai bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Il laboratorio funge sia da accompagnamento all’esperienza espositiva sia da promozione del cosiddetto Metodo Bruno Munariun approccio educativo basato sulla sperimentazione, il gioco e l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta.

Durante il laboratorio i partecipanti saranno coinvolti in esercizi pratici che stimolano l’osservazione e la creatività: si tratta di attività strutturate per essere comprensibili e divertenti per l’età indicata, con particolare attenzione alla dimensione sensoriale e manipolativa. L’iniziativa è pensata per facilitare la scoperta dei linguaggi visivi e per introdurre i più piccoli ai principi base dell’educazione visiva promossi da Munari.

Iscrizioni e partecipazione

Sebbene l’accesso alla mostra sia libero, per il laboratorio è consigliabile verificare le modalità di partecipazione contattando i servizi culturali via email all’indirizzo servizi.culturali@. Le informazioni pratiche sul numero dei posti e le eventuali procedure di iscrizione vengono comunicate dagli organizzatori direttamente agli interessati.

La proposta educativa e espositiva si rivolge anche agli insegnanti e agli operatori culturali che desiderano integrare il percorso di visita con momenti formativi per le classi o attività laboratoriali più strutturate: il laboratorio del 13 giugno rappresenta un esempio concreto dell’approccio pratico e ludico che caratterizza l’eredità pedagogica di Munari.

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