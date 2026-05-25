Under 15: Pro Vercelli a Milano per il ritorno dei quarti con l’Alcione

Pro Vercelli under 15 cerca il pass per la semifinale a Milano dopo lo 0-0 d'andata; aggiornamenti su Under 16 e Under 19 giovanili

La Pro Vercelli under 15 si prepara a giocare la gara di ritorno dei quarti di finale sul campo dell’Alcione Milano, con l’obiettivo di conquistare il passaggio alle semifinali. La partita d’andata, giocata a Vercelli, si è chiusa sullo 0-0 e lascia aperto ogni verdetto in vista del match di ritorno, fissato per domenica 31 maggio alle 11 nella sede dei milanesi. Questo risultato rende l’appuntamento lombardo determinante: entrambe le squadre ripartono da uno stato di equilibrio che potrebbe spezzarsi per un episodio, una scelta tattica o una giocata individuale.

L’appuntamento rappresenta anche un banco di prova per la crescita collettiva dei ragazzi: la posta in palio è alta perché la vittoria garantirebbe l’accesso alle fasi finali. Per i tecnici e i dirigenti la gestione della tensione e la capacità di leggere la partita saranno elementi chiave. I tifosi locali e le famiglie seguiranno con attenzione la trasferta, consapevoli che il risultato di Milano deciderà il destino della stagione di questa categoria giovanile.

Il quarto di ritorno: alla ricerca della semifinale

La contesa di ritorno tra Alcione Milano e Pro Vercelli sarà caratterizzata da intensità e attenzione tattica, poiché nessuna delle due squadre vuole commettere errori. Il pareggio senza reti dell’andata significa che il confronto rimane aperto: sia l’organizzazione difensiva sia la capacità offensiva sui pochi spazi saranno decisive. La Pro Vercelli dovrà gestire la partita senza subire pressioni immediate, cercando di calibrare le ripartenze e sfruttare le palle inattive. Sul piano emotivo, la trasferta a Milano presenta stimoli diversi rispetto al match casalingo, con il pubblico e il campo che possono influire sul ritmo e sulle scelte dei giovani giocatori.

Cosa serve alla Pro Vercelli

Per ottenere il risultato utile in trasferta, la Pro Vercelli dovrà bilanciare coraggio e pragmatismo: impostare un gioco ordinato, limitare gli errori in uscita e finalizzare con lucidità le occasioni create. L’attenzione sui calci piazzati, la capacità di mantenere compatto il blocco squadra e la lettura dei movimenti avversari saranno elementi fondamentali. I tecnici punteranno probabilmente su soluzioni che valorizzino i punti di forza offensivi senza dimenticare la copertura difensiva: un approccio misurato può trasformare una partita bloccata in una qualificazione storica.

Il panorama dei campionati giovanili

Nel frattempo, i campionati giovanili regionali e provinciali stanno per giungere alle fasi decisive, con partite e risultati che delineano classifiche e verdetti. Le squadre impegnate nelle diverse categorie mostrano volti e dinamiche diverse: alcune compagini sanno già dove si posizioneranno nelle prossime fasi, altre devono ancora giocarsi il tutto per tutto nelle ultime giornate. Questo periodo è cruciale per valutare il lavoro dei settori giovanili e per decidere quali realtà proseguiranno il cammino verso i traguardi nazionali o regionali.

Under 16 regionale: risultati e impegni

Nella Under 16 regionale, nella seconda fase delle qualificazioni, i Diavoletti hanno ottenuto un successo significativo battendo il Vda Charvensod per 2-0. Il calendario propone ora altri appuntamenti importanti: domenica 31 maggio alle 10:30 i Diavoletti affronteranno la Juventus Domo, mentre domenica 7 giugno alla stessa ora saranno di scena contro il Caselette. Queste partite determineranno la posizione nella seconda fase e avranno impatto sull’accesso alle fasi successive, diventando così momenti chiave per la crescita tecnica e mentale dei ragazzi.

Under 19 provinciale: risultati, classifica e verdetti

Nella fase finale dell’Under 19 provinciale sono maturati risultati netti e una classifica che già emette i suoi primi verdetti. I match svolti hanno visto il successo schiacciante del Crescentinese contro il Cameri per 9-1, un pareggio tra Gravellona San Pietro e Borgosesia per 2-2 e un 1-1 tra Gravellona San Pietro e Crescentinese. Inoltre il Borgosesia ha battuto il Cameri per 3-2, risultando al momento la formazione più regolare del girone.

La classifica della fase finale presenta il Borgosesia in vetta con 7 punti, seguito dal Gravellona San Pietro a 5 punti, dal Crescentinese con 4 punti e dal Cameri a 0. Grazie a questo andamento il Borgosesia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, un traguardo che premia continuità e risultato nei momenti chiave della competizione. Le altre squadre, invece, dovranno ancora giocare ogni partita come fosse una finale per cercare il miglior piazzamento.

In sintesi, il fine settimana calcistico giovanile offre appuntamenti di rilievo: la trasferta decisiva della Pro Vercelli under 15 a Milano e le sfide che determineranno il destino di molte formazioni nelle categorie Under 16 e Under 19. I risultati già emersi disegnano scenari interessanti per le prossime fasi e confermano l’importanza di periodi così densi per la formazione dei giovani talenti.