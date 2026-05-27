Incentivi comunali per i negozi di Arese: 105.000 euro divisi in due linee

Il Comune di Arese lancia il nono bando dedicato al <strong>commercio</strong>, con un pacchetto di 105.000 euro suddiviso in due linee per rinnovare spazi e sostenere startup locali

Il Comune di Arese ha predisposto una nuova misura a sostegno del commercio cittadino: si tratta del nono bando che introduce un piano di interventi dal valore complessivo di 105.000 euro. L’iniziativa è pensata per dare impulso sia alla riqualificazione delle attività già presenti sia alla nascita di nuove imprese sul territorio. In questa fase il Comune punta a migliorare il decoro urbano e l’attrattività delle strade commerciali, sostenendo interventi sugli spazi esterni e sugli affacci verso la via.

La proposta amministrativa concentra le risorse su due direttrici principali: da un lato interventi estetico-funzionali per i negozi esistenti, dall’altro incentivi per progetti imprenditoriali che amplino o diversifichino l’offerta sul territorio. L’obiettivo dichiarato è creare condizioni favorevoli per chi decide di investire ad Arese e per coloro che desiderano avviare attività nuove. Gli amministratori ritengono che un impegno costante sugli asset locali contribuisca a mantenere viva la comunità e a rafforzare il tessuto commerciale cittadino.

Come sono suddivisi i fondi

Il pacchetto economico è ripartito in due linee distinte per rispondere a bisogni diversi del settore: la Linea A dispone di 60.000 euro e si rivolge principalmente alla valorizzazione degli spazi esterni e degli affacci su strada; la Linea B prevede 45.000 euro a supporto di iniziative imprenditoriali e di ampliamenti qualificati dell’offerta di servizi. Questa divisione permette di concentrare risorse sia sulle esigenze di immediata visibilità commerciale sia sullo sviluppo a medio termine di nuovi servizi per la cittadinanza.

Linea A: riqualificazione degli spazi

La Linea A mira a finanziare lavori e interventi che migliorino il front office dei negozi, con l’intento di elevare il grado di attrattività delle vie commerciali. Possono rientrare, a titolo esemplificativo, opere di sistemazione delle vetrine, adeguamenti estetici delle facciate, arredi esterni e soluzioni che incidano sul decoro urbano. Il sostegno economico è pensato per favorire il commercio di vicinato, rendendo l’ambiente più invitante per clienti e visitatori e contribuendo a un’immagine coordinata e riconoscibile del centro urbano.

Linea B: sostegno alle nuove iniziative

La Linea B è dedicata a chi propone nuove attività o a quelle imprese che presentano progetti di ampliamento con un valore aggiunto per il territorio. Con 45.000 euro disponibili, il bando intende promuovere l’innovazione nell’offerta commerciale e dei servizi, sostenendo idee che possano qualificare l’ecosistema locale. L’attenzione è rivolta a proposte concrete in termini di servizi, occupazione e capacità di attrarre clientela, con l’obiettivo di diversificare e rinvigorire l’economia cittadina.

Requisiti e modalità di partecipazione

Le informazioni dettagliate su requisiti, modalità di presentazione e gli allegati necessari sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.arese.mi.it/novita/notizia/commercio/. Sul portale sono disponibili i criteri di ammissibilità e le istruzioni per compilare la domanda: si tratta di documenti che specificano chi può accedere alle due linee, quali interventi sono finanziabili e le priorità valutative. È importante consultare attentamente le indicazioni per preparare una candidatura completa e conforme alle richieste amministrative.

Perché questo bando conta per la comunità

Intervenire sul commercio locale significa investire nella qualità della vita e nell’immagine della città. Migliorare vetrine e arredi esterni può avere un effetto moltiplicatore sul flusso pedonale e sulla percezione del luogo, mentre sostenere nuove imprese favorisce l’occupazione e l’offerta di servizi. Secondo l’amministrazione comunale, rappresentata da Luca Nuvoli e dall’assessora Margherita Corsi, la continuità degli interventi è fondamentale per costruire un contesto dove il commercio sia attrattivo e sostenibile nel tempo, generando benefici diffusi per cittadini e commercianti.