Ferrazzi e Macconi passano a Futuro Nazionale: la proposta di Vannacci in Lombardia

Al Pirellone due consiglieri regionali si uniscono a Futuro Nazionale: critiche all'Europa, focus sulla sicurezza e l'intenzione di essere protagonisti a Milano 2027

Al Pirellone, il 26 maggio, Luca Ferrazzi e Pietro Macconi hanno formalizzato il loro ingresso nel movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La conferenza stampa, molto seguita dai media locali, è stata l’occasione per spiegare le motivazioni del passaggio e per porre una serie di questioni politiche che il gruppo intende portare avanti in Lombardia. In quel contesto Futuro Nazionale è stato presentato come un soggetto che vuole proporsi con coerenza rispetto a valori ritenuti oggi poco rappresentati nel dibattito pubblico.

Durante l’incontro sono emersi più filoni tematici: la critica alle dinamiche europee, l’attacco al Green Deal, l’attenzione alla sicurezza e la prospettiva delle Elezioni comunali di Milano 2027. Vannacci ha usato toni duri per delineare la visione politica del movimento, mentre Ferrazzi e Macconi hanno spiegato il senso personale e politico della loro scelta. L’annuncio non è stato solo un cambio di casacca ma la dichiarazione di un progetto che mira a ritrovare presunte radici e principi oggi, secondo loro, trascurati.

L’annuncio al Pirellone e il significato politico

La decisione di due consiglieri regionali di aderire a Futuro Nazionale è stata definita da Vannacci un atto di coraggio. Per il leader si tratta di un momento simbolico: accogliere esponenti con esperienza significa voler consolidare una proposta politica alternativa. L’evento è servito anche per mostrare una base di sostenitori giovani e presenti agli incontri pubblici, e per chiarire che l’obiettivo non è semplicemente l’allargamento numerico ma la costruzione di un’identità politica riconoscibile. In questo senso la scelta di Ferrazzi e Macconi è stata presentata come un tentativo di riportare al centro temi considerati fondamentali dal movimento.

Ferrazzi e Macconi: motivazioni e messaggio

Luca Ferrazzi ha ricordato le proprie origini politiche nella destra italiana e ha affermato di trovare in Futuro Nazionale un punto di riferimento più aderente alle sue convinzioni: valori, sicurezza e lungimiranza nella politica locale. Pietro Macconi ha condiviso il percorso come una scelta di continuità ideale. Entrambi hanno detto di non essere interessati a una mera campagna acquisti di ruoli, ma a costruire un progetto dove chi arriva lo fa per convinzione e per la volontà di affrontare le difficoltà che emergono dal confronto politico quotidiano.

Critiche all’Europa e alla politica energetica

Al centro dell’intervento di Vannacci c’è stata una critica netta alle dinamiche dell’Unione Europea e a certe alleanze politiche: secondo lui il tessuto delle scelte europee finisce per incidere sulla politica nazionale creando incoerenze tra gli schieramenti. In particolare ha citato il ruolo del Partito Popolare Europeo e gli allineamenti che vengono registrati a Bruxelles, sostenendo che queste intese possono provocare disaffezione tra gli elettori e contribuire all’astensionismo. La cifra numerica citata sul fenomeno è stata evocata per sottolineare il malcontento percepito.

Il Green Deal nel mirino

Particolarmente duro è stato l’attacco al Green Deal, definito da Vannacci come «la più grande truffa europea» dal dopoguerra a oggi: a suo avviso le misure ambientali comunitarie avrebbero penalizzato la capacità produttiva italiana e inciso sui costi energetici, con riflessi sui prezzi alla pompa e sulle possibilità di approvvigionamento. Questa lettura è stata collegata a una critica più ampia delle relazioni internazionali che, secondo il suo ragionamento, limiterebbero la libertà di scelta sulle fonti energetiche più convenienti per il paese.

Strategie locali, alleanze e il futuro in vista di Milano

Sull’orizzonte regionale Vannacci ha chiarito che Futuro Nazionale non nasce per fondersi automaticamente con altri soggetti ma per portare avanti una linea politica definita da precise linee rosse. Dove saranno possibili sinergie che non tradiscono quei confini, ha detto, si valuterà la collaborazione; dove non ci saranno condizioni, il movimento manterrà una propria traiettoria. È prevista una fase di incontri con i partiti di maggioranza, compreso il Presidente Fontana, per capire se inserirsi organicamente nella compagine di governo regionale sia praticabile senza rinunciare ai propri princìpi.

Milano 2027 e il ruolo dei giovani

Vannacci ha annunciato che Futuro Nazionale sarà presente alle amministrative di Milano 2027, con la possibilità di proporre un proprio candidato sindaco e di essere attivo anche in altre realtà come Roma. Ampio spazio è stato dedicato al tema dei giovani: la fascia 18-24 anni è stata indicata come significativa per il movimento, con molte presenze agli eventi pubblici. Secondo il generale, le preoccupazioni giovanili concrete riguardano soprattutto la sicurezza: percezioni di insicurezza, episodi di violenza nelle città e la richiesta di risposte forti e immediate sono emersi come priorità dai contatti diretti in strada.