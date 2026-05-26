Regole sui data center in Lombardia: tra riuso e preoccupazioni ambientali

Una norma regionale che tenta di governare lo sviluppo dei data center tra riqualificazione di aree e timori sul consumo energetico

Dietro facciate anonime spesso si nascondono servizi che oggi fanno parte della quotidianità: caselle di posta, fotografie, videoconferenze e piattaforme di streaming risiedono in grandi depositi tecnologici. Queste strutture, note come data center, sono al centro di un confronto politico in Lombardia, dove la giunta regionale ha presentato una proposta per dare regole più chiare alla loro diffusione. L’obiettivo dichiarato è stabilire criteri per le autorizzazioni, per il consumo energetico e per la scelta delle aree di insediamento, provando a indirizzare uno sviluppo che fino a oggi è stato relativamente frammentato.

La discussione regionale mette in luce un paradosso: il cloud appare come una risorsa immateriale, ma si fonda su infrastrutture fisiche che richiedono spazio e elettricità. Nel testo proposto si legge la preferenza per il riutilizzo di aree dismesse e di ex siti industriali, con l’intento di preservare il suolo agricolo. Allo stesso tempo sono previsti incentivi per l’impiego di energie rinnovabili e per il recupero del calore prodotto dai server, misure pensate per mitigare l’impronta ambientale e per valorizzare possibili sinergie territoriali.

Perché una legge regionale

La scelta di una legge locale nasce dalla concentrazione sul territorio: la maggior parte dei grandi centri dati italiani si trova proprio in Lombardia, rendendo necessario un quadro normativo più uniforme per i Comuni e per gli investitori. I proponenti sostengono che servano regole che armonizzino autorizzazioni e pianificazione urbanistica, evitando decisioni isolate che possano generare disomogeneità. La norma vuole anche introdurre parametri tecnici per il consumo energetico e per le modalità di connessione alla rete elettrica, con l’intento di bilanciare la domanda crescente di capacità digitale con la sostenibilità delle infrastrutture.

Definizioni e priorità

Un punto centrale è la definizione operativa: per la regione il termine data center comprende grandi insiemi di server e sistemi di raffreddamento con impatti significativi sul territorio e sulla rete elettrica. Tra le priorità figura il recupero di spazi industriali abbandonati, la limitazione dell’uso del suolo agricolo e l’indicazione di criteri per valutare l’idoneità dei siti. In pratica, il testo vuole favorire il riuso e scoraggiare nuove occupazioni di aree fertili, promuovendo al contempo progetti che integrino energie rinnovabili e sistemi di efficiente gestione del calore.

Cosa prevede il provvedimento

La proposta regolamentare introduce tre linee principali: semplificazione delle autorizzazioni per interventi su aree già compromesse, limiti e parametri per il consumo energetico e incentivi economici per chi investe in tecnologie pulite. Tra le misure concrete ci sono agevolazioni per impianti che usano fonti rinnovabili, obblighi per la valutazione dell’impatto ambientale e clausole che incentivano il recupero del calore verso reti di teleriscaldamento locali. L’intento è dare ai Comuni linee guida chiare, offrendo al tempo stesso strumenti per attrarre investimenti senza rinunciare a criteri di compatibilità territoriale.

Modalità operative e incentivi

Nel dettaglio le norme propongono criteri di idoneità dei siti, punteggi premiali per progetti con elevata efficienza energetica e meccanismi di compensazione per le comunità locali. Il sostegno può tradursi in sgravi o procedure accelerate per chi dimostra di impiegare energie rinnovabili e sistemi di recupero del calore, riducendo così l’impatto sulla rete elettrica. Tali incentivi mirano anche a orientare le scelte degli operatori, spingendo verso soluzioni di co‑esistenza con il territorio piuttosto che verso insediamenti non pianificati.

Critiche, reazioni e prospettive

La maggioranza difende la proposta come necessario strumento di governo di un fenomeno in crescita, ma le critiche non mancano: le opposizioni parlano di tutele insufficienti e diversi comitati cittadini sollevano dubbi sull’aumento del carico energetico e sulla possibile predominanza delle multinazionali del digitale nel processo decisionale. C’è anche il timore che, nonostante le intenzioni di riuso, possa aprirsi una nuova fase di consumo del territorio nell’hinterland delle grandi città, con impatti urbanistici e sociali difficili da ignorare.

Verso un equilibrio tra sviluppo e tutela

Il confronto che si è aperto in Lombardia mette in luce la necessità di strumenti che coniughino innovazione digitale e salvaguardia del paesaggio. Se la legge riuscirà a tradurre le buone intenzioni in regole operative efficaci, potrebbe costituire un modello per altre regioni; se invece resterà generica, il rischio è di alimentare tensioni locali senza risposte chiare ai problemi energetici e infrastrutturali posti dai data center. In ogni caso, la partita coinvolge amministrazioni locali, operatori privati e comunità, e pone domande fondamentali sul rapporto tra tecnologia e territorio.