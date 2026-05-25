Risultati elezioni Corsico 2026: Ventura confermato, affluenza e verdetti per sezione

Sintesi dei risultati delle amministrative a Corsico: riconferma di Stefano Ventura, dettagli sullo spoglio e sull'affluenza

Le urne a Corsico si sono chiuse dopo due giorni di voto, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, e subito dopo è iniziata la fase dello spoglio delle schede. La tornata, che ha riguardato anche altri otto comuni della Città Metropolitana di Milano, ha visto il confronto tra tre candidati per la carica di sindaco e l’attenzione concentrata sui dati di sezione e sull’andamento dell’affluenza. Nel corso del pomeriggio di lunedì, a partire dalle ore 15, i seggi hanno avviato la conta e molte città hanno attivato aggiornamenti in diretta.

Al termine delle operazioni, con il completamento delle 35 sezioni, il risultato ha confermato la rielezione di Stefano Ventura, sostenuto da una coalizione di centrosinistra e liste civiche, con una percentuale che si aggira intorno al 60% sulle schede scrutinare. I dati raccolti sono stati pubblicati in forma progressiva dai vari plessi scolastici e dai seggi cittadini e hanno evidenziato un pattern territoriale del voto utile per interpretare la vittoria.

Il giorno del voto e l’avvio dello spoglio

Le operazioni elettorali si sono svolte con le urne aperte dalle 7 alle 23 della prima giornata e dalle 7 alle 15 del secondo giorno. Subito dopo la chiusura l’attività di conteggio è proseguita per tutto il pomeriggio, con i risultati che sono arrivati sezione dopo sezione: molti plessi hanno prima computato i voti validi per la carica di sindaco e poi le preferenze per i candidati al consiglio comunale. L’amministrazione locale e le testate hanno riportato aggiornamenti in tempo reale, mentre si è atteso il consolidamento dei numeri fino al completamento delle 35 sezioni.

Affluenza: numeri e confronti

Il dato definitivo di partecipazione a Corsico si è fermato al 44,77% alla chiusura dei seggi lunedì 25 maggio, un calo rispetto alla tornata precedente che aveva registrato il 58,54% nel settembre 2026. Già la prima serata di domenica aveva segnalato una diminuzione: alle 23 l’affluenza era del 35,29% rispetto al 46,58% registrato nella rilevazione corrispondente dell’ultima consultazione. Durante la giornata i valori intermedi erano stati 12,01% alle 12 e 27,93% alle 19, a riprova di una partecipazione diluita e inferiore alle attese.

I candidati e le coalizioni in campo

La sfida per la poltrona di primo cittadino a Corsico ha visto tre nomi principali: Stefano Ventura (sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e due liste civiche), Gianmarco Zuccherini (coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista Corsico al Centro) e Ruggero Sparacino (Corsico Solidale – Rifondazione Comunista). Le liste collegate ai candidati hanno presentato i rispettivi schieramenti con nomi noti della scena locale e alcuni ex amministratori elettoralmente attivi negli anni precedenti.

Strategie e temi emersi

Nel corso della campagna, i programmi hanno enfatizzato priorità differenti: dalla rigenerazione urbana e i servizi alle famiglie, fino a politiche sociali e sicurezza. Progetti come l’ampliamento di asili e la riqualificazione di piazze e scuole sono stati punti ricorrenti nei messaggi del sindaco uscente, mentre l’opposizione ha puntato su gestione del territorio e nuove soluzioni per il lavoro locale. La frammentazione delle liste e la presenza di ex amministratori hanno contribuito a rendere il quadro politico locale complesso.

Risultati per sezione e mappa dello spoglio

I primi bollettini giunti da plessi come Buonarroti, Primaria Matteotti, Curiel, Copernico e Galilei hanno indicato un ampio vantaggio per Ventura in molte sezioni: nei dieci seggi della primaria Galilei il candidato era in testa con poco oltre il 50% in base ai conteggi parziali, mentre in altri plessi il margine si è rivelato più netto. In alcune sezioni di Curiel sono emerse eccezioni temporanee con dati favorevoli a Zuccherini, ma nel complesso lo scarto ha confermato il trend favorevole al sindaco uscente.

Verdetto finale e riflessioni

Con il completamento dello spoglio delle 35 sezioni, i risultati sono stati ufficializzati e hanno portato alla riconferma del sindaco Stefano Ventura con una percentuale vicina al 60% su circa trenta sezioni già comunicate in via ufficiosa. L’esito chiude la partita senza necessità di un ballottaggio e lascia aperti i dibattiti sull’ampiezza dell’astensionismo e sulle sfide future dell’amministrazione. Nei giorni successivi è attesa la proclamazione formale e l’avvio delle attività amministrative per il nuovo mandato.