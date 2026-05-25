Union Brescia, emergenza infortuni e trasferta all’Alcione

Union Brescia affronta una fase complicata: stop per Di Molfetta dopo l'infortunio di Crespi, dubbi tattici e il confronto con i tifosi prima della partita con Alcione

La squadra di Corini vive un periodo segnato da assenze e scelte forzate: all’infortunio di Crespi si è aggiunto il problema al ginocchio di Di Molfetta, che rischia di saltare diverse partite. Il tecnico cerca soluzioni pratiche per non smarrire lo spirito del gruppo, mentre l’ambiente domanda risposte rapide sia sul piano medico sia su quello tattico.

Quel che preoccupa è la natura del problema: il ginocchio non sembra reagire come nelle settimane passate e la società, insieme allo staff medico, sta valutando se ricorrere a un intervento chirurgico o privilegiare terapie conservative. Nel frattempo la rosa è più corta e la pianificazione delle prossime partite diventa un esercizio di equilibrio.

La situazione degli infortuni e le implicazioni

Il ciclo di assenze sta incidendo sul lavoro quotidiano: la necessità di gestire atleti con recuperi incompleti ha costretto lo staff a limitare i carichi e a rimodellare le sedute. Il caso di Di Molfetta è emblematico: arrivato da Avellino con scarsa continuità di impiego, è stato spinto dal gruppo e dallo staff a trovare minutaggio senza poter però costruire una condizione ottimale. La coordinazione tra settore medico e tecnico è cruciale per decidere se optare per la via conservativa o per la soluzione chirurgica, che non è esclusa e comporterebbe uno stop prolungato.

Il caso Di Molfetta

Valerio ha mostrato disponibilità e attaccamento, ma il ginocchio continua a dare segnali preoccupanti. Corini ha ringraziato pubblicamente l’attaccante per l’atteggiamento dimostrato, sottolineando al contempo che la priorità resta la salute del giocatore. Il rischio di un intervento non è una decisione presa alla leggera: implica tempi di recupero più lunghi e la necessità di riorganizzare le scelte offensive.

Conseguenze sul piano pratico

Con alcune pedine fuori, la squadra perde continuità e opzioni in avanti: al momento per una maglia da titolare rimangono disponibili soprattutto Valente e Cazzadori, mentre Spagnoli e Maistrello partiranno dalla panchina per precauzione dopo problemi fisici recenti. Questo porta a un’analisi più attenta delle soluzioni tattiche possibili e alla necessità di attingere dalla rosa con lucidità per non compromettere il rendimento collettivo.

La partita contro l’Alcione e l’approccio tattico

Domani (20.30) l’Union farà visita all’Alcione, squadra riconosciuta per una solidità difensiva marcata: secondo la lettura del tecnico è una delle migliori retroguardie del campionato insieme al Vicenza. L’avversario impiega un 3-4-2-1 elastico, che favorisce attacchi in profondità e transizioni rapide grazie a giocatori abituati a lavorare con lo stesso allenatore da cinque anni. Questo fattore di continuità tattica rende l’Alcione un avversario difficile da sorprendere.

Analisi tattica dell’avversario

L’atteggiamento dell’Alcione impone all’Union di essere disciplinata e attenta nelle coperture, soprattutto sulle fasce e nelle ripartenze. Corini accetta la sfida senza stravolgere l’identità di squadra: sebbene non escluda adattamenti, preferisce stabilizzare il gruppo sulle sue caratteristiche piuttosto che cambiare completamente modulo. Le scelte offensive dovranno quindi tenere conto delle assenze e valorizzare chi è in condizione.

Il rapporto con i tifosi e la gestione del clima

La reazione dei sostenitori dopo la partita con la Triestina è stata chiara e il tecnico ha riconosciuto la delusione come legittima: la squadra sente la responsabilità e non intende sottrarsi al confronto. Corini ha ribadito che assumersi le proprie responsabilità significa anche dialogare apertamente con i tifosi, soprattutto quando la coscienza è pulita. Il pubblico bresciano rimane una risorsa fondamentale, capace di trasmettere energia e sostegno nei momenti di difficoltà.

Verso le prossime scelte

Nel breve termine la priorità è mettere in campo una formazione che sappia rispondere alle caratteristiche dell’avversario senza perdere la propria identità. La gestione degli infortuni, la valutazione eventuale dell’intervento per Di Molfetta e la necessità di non smarrire entusiasmo guideranno le prossime decisioni. Il banco di prova sarà la trasferta con l’Alcione, occasione per verificare adattamenti tattici e recuperare fiducia di fronte ai tifosi.