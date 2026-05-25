Anziana derubata nell’androne di casa: fermato un 48enne a Milano

La polizia ha ricostruito la rapina a una 76enne a Rho grazie ai filmati di videosorveglianza: il sospetto è stato fermato e condotto a San Vittore

La vicenda prende avvio la mattina di 17 maggio 2026, quando una donna di 76 anni rientrava a casa con la spesa in un palazzo di Rho. Secondo quanto ricostruito, l’anziana è stata sorpresa alle spalle dentro l’ascensore e privata della sua catenina d’oro dopo una breve colluttazione. La vittima, pur sotto shock, ha subito presentato denuncia al commissariato competente, avviando così le attività investigative.

Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Rho-Pero hanno raccolto la segnalazione e hanno subito proceduto all’acquisizione dei filmati. Le immagini delle telecamere condominiali si sono rivelate determinanti: hanno ripreso l’ingresso dell’uomo nel palazzo e la dinamica dell’aggressione nell’ascensore. Le successive attività di analisi e localizzazione hanno portato al fermo del sospettato nella giornata del 21 maggio 2026.

La dinamica dell’aggressione e la pronta reazione della vittima

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna e confermata dalle immagini, il malvivente si è accodato alla vittima all’ingresso dello stabile e l’ha seguita fino alla cabina dell’ascensore. Una volta dentro, l’ha strattonata con forza per strappare la collana, dileguandosi subito dopo. Nonostante lo spavento, la donna si è recata immediatamente al commissariato per formalizzare la querela, consentendo così alla polizia di intervenire in modo tempestivo e mirato.

Le telecamere come elemento chiave

Le registrazioni di sorveglianza hanno fornito dettagli essenziali sulla fisionomia e sul comportamento del sospetto, oltre a documentare il percorso seguito dall’uomo. Il valore probatorio dei video è stato sfruttato dagli agenti per confrontare abiti e andatura con i soggetti rintracciabili in zona. L’uso sistematico della videosorveglianza ha quindi accelerato le indagini, trasformando immagini apparentemente banali in elementi utili per l’identificazione.

La localizzazione e il fermo del sospettato

Le attività investigative hanno portato gli agenti a individuare il presunto autore in un appartamento nel quartiere di San Siro, zona Piazza Selinunte a Milano. Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato tra gli oggetti anche gli abiti corrispondenti a quelli indossati al momento del colpo, elemento che ha rafforzato il quadro indiziario. Al termine delle verifiche di rito, il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Sequestro degli indumenti e prove materiali

Il ritrovamento dei vestiti identici a quelli ripresi nei filmati è stato annotato negli atti come prova materiale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro e alle verifiche tecniche utili per collegare definitivamente il sospetto all’episodio. Questo passaggio ha avuto rilievo anche per le successive comunicazioni all’autorità giudiziaria e per la convalida del fermo.

Trasferimento in carcere e profilo giudiziario

Al termine delle formalità, il fermato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’accusa contestata è quella di rapina aggravata, considerata la violenza impiegata e la particolare vulnerabilità della vittima. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali precedenti analoghi e per verificare se ci siano altre persone coinvolte o testimoni non ancora identificati.

Ripercussioni e messaggi alle comunità locali

L’episodio ha suscitato attenzione nelle comunità di Rho e Milano, sollevando riflessioni sul tema della sicurezza nei condomini e sulla tutela delle persone anziane. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e polizia: la segnalazione immediata e la disponibilità delle immagini sono state decisive. Le testate locali hanno dato risalto alla vicenda, informando i residenti e invitandoli a segnalare comportamenti sospetti.