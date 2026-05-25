Alla scoperta del Parco Nord di Milano con Dentro e Fuori dal Comune

La puntata porta lo spettatore tra prati, bunker e velodromo del Parco Nord di Milano, con progetti per la biodiversità e il coinvolgimento della comunità

La nuova puntata di Dentro e Fuori dal Comune propone un ritratto esteso del Parco Nord di Milano, un territorio che abbraccia più comuni e offre paesaggi naturali e memorie storiche. La giornalista Silvia Valenti guida il racconto all’interno della sede della Cascina Centro Parco, punto di riferimento gestionale e luogo di incontro per le iniziative pubbliche.

Nel corso della trasmissione vengono presentati i protagonisti istituzionali e tecnici che curano il parco: il presidente Marzio Marzorati, il direttore Riccardo Gini e l’agronomo Fabio Campana, che illustrano le strategie per valorizzare il patrimonio naturale e coinvolgere la popolazione con eventi e progetti mirati.

Un mosaico di natura e storia

Il Parco Nord è distinto da aree verdi che funzionano come veri presidi di biodiversità in una zona fortemente urbanizzata: prati fioriti, zone umide frequentate da anfibi e uccelli, e boschetti che offrono ombra e rifugio alle specie locali. Accanto a questi ambienti si incontrano elementi architettonici di rilievo che testimoniano la trasformazione del territorio dopo la Seconda Guerra Mondiale: gli spazi nati sulle aree dismesse della Breda Aeronautica rappresentano un legame evidente tra industria e natura.

Raccontare la memoria industriale

All’interno del parco si trovano luoghi capaci di evocare la storia operativa e sociale dell’area, come il bunker antiaereo oggi utilizzato come luogo della memoria dall’Ecomuseo Urbano Metropolitano. Il grande Carroponte di Sesto San Giovanni, struttura in acciaio degli anni ’30, è il cuore del parco archeologico industriale: ospita la locomotiva FS 830 e il suggestivo muro parlante in acciaio Corten che rimanda alla storia della cosiddetta “Stalingrado d’Italia”.

Progetti culturali e iniziative per la comunità

La direzione del parco promuove un calendario di attività didattiche e culturali per tutto l’anno, frutto anche di collaborazioni con realtà esterne come la Fondazione Zoé. Tra gli appuntamenti più significativi c’è il ciclo di incontri Il respiro di Oxy.gen e il Festival della Biodiversità, che coinvolgono scuole, famiglie e associazioni nel monitoraggio e nella tutela delle specie presenti.

Verso un parco partecipato

Gli interventi presentati dal presidente e dallo staff amministrativo mirano a rafforzare il patrimonio arboreo e a consolidare pratiche di custodia condivisa. Sono previste attività che rendono i cittadini protagonisti, dall’educazione ambientale alle iniziative pratiche per la conservazione delle specie, con l’obiettivo di trasformare il parco in uno spazio vivo e accessibile a tutti.

Sport e agricoltura urbana

Oltre alla fruizione lenta a piedi, il Parco Nord di Milano è attrezzato con un reticolo di piste ciclabili che facilita gli spostamenti e rende conveniente attraversarlo in bicicletta. Per gli appassionati è presente il Velodromo, una pista ellittica gestita dall’Associazione Datecipista, dove la conduttrice prova l’emozione di un allenamento di ciclismo di velocità. La presenza di impianti e percorsi rende il parco un vero centro di sport all’aperto.

Accanto allo sport si racconta anche l’impegno nell’agricoltura urbana: l’Orto Comune Niguarda è gestito da volontari che coltivano ortaggi, erbe aromatiche e frutta, dimostrando come pratiche agricole possano rigenerare spazi e creare reti sociali locali.

Puntata e modalità di visione

La puntata è andata in onda lunedì 25 maggio alle 23 su il61 (canale nazionale 61 del digitale terrestre) e su Telecity, ed è disponibile in replica sui portali il61.it e telecity.it nella pagina dedicata al programma. Il format, realizzato da Netweek, accompagna il pubblico alla scoperta di luoghi “fuori dal comune” grazie alle storie delle persone che li vivono ogni giorno.

Con il racconto di paesaggi, tradizioni, iniziative culturali e ricordi industriali, la trasmissione mira a valorizzare il territorio mettendo in rete autorità locali, gestori di servizi e associazioni. La puntata successiva andrà in onda lunedì 1 giugno e sarà dedicata alla Valseriana, in provincia di Bergamo.