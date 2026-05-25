Elezioni a Vittuone, Comerio batte Bonfadini e guida il centrodestra

Vittuone cambia guida: la coalizione di centrodestra porta Elena Comerio al municipio con oltre il 59% dei voti

Il Comune di Vittuone ha scelto di rinnovare la propria amministrazione affidando la fascia tricolore a Elena Comerio. La nuova sindaca, sostenuta dalla lista Uniti per Fare e da forze come Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, ha raccolto una maggioranza chiara degli consensi. Il risultato, con una percentuale intorno al 59,84%, ha segnato un cambiamento rispetto all’amministrazione precedente guidata da Laura Bonfadini, candidata per il fronte opposto.

Il confronto elettorale tra le due contendenti è stato netto e ha avuto riflessi anche sui numeri della partecipazione: l’affluenza registrata è stata del 47,22%, inferiore rispetto alla tornata precedente che aveva segnato il 63,24%. Questi dati fotografano non solo l’esito politico ma anche il coinvolgimento civico degli elettori locali, un elemento che i nuovi amministratori dovranno tenere in considerazione nella fase di insediamento.

Il quadro del voto e le cifre principali

Nel conteggio definitivo delle schede Elena Comerio ha prevalso con il 59,84% dei voti contro il 40,16% di Laura Bonfadini. In termini assoluti si tratta di circa duemila preferenze per la lista di centrodestra contro poco più di milletrecento per il centrosinistra, numeri che traducono in una vittoria netta e senza necessità di ballottaggio, dato che il regolamento dei Comuni sotto i 15mila abitanti prevede l’elezione diretta del sindaco. La distribuzione dei voti riflette un consenso territoriale consolidato per la coalizione che ha sostenuto Comerio.

Percentuali e confronto con il passato

Il salto di percentuale a favore della coalizione di Uniti per Fare è significativo se confrontato con i dati elettorali precedenti: la perdita di voti per il centrosinistra e il calo dell’affluenza evidenziano un quadro elettorale meno partecipato ma più polarizzato. Per comprendere le ragioni del risultato sarà necessario osservare sia la campagna elettorale sia il lavoro amministrativo svolto negli anni precedenti dalla giunta uscente e come questi fattori abbiano influenzato le scelte degli elettori.

Retroscena e rottura interna

La vittoria di Comerio assume una dimensione di rottura rispetto al recente passato politico locale: ella era stata nominata assessora alle Pari opportunità, Istruzione e Politiche giovanili nel dicembre 2026 all’interno della giunta guidata da Laura Bonfadini. Tuttavia questa collaborazione si è interrotta quando, nel giugno 2026, le deleghe le sono state ritirate per motivi ufficiali indicati come «divergenze sulle priorità amministrative» e una presunta «mancanza di collegialità nella Giunta». Quel passaggio politico ha poi alimentato la sfida tra le due ex colleghe.

Impatto delle scissioni sulla campagna elettorale

La dinamica della nomina e del successivo allontanamento di Comerio dalla giunta ha giocato un ruolo importante nel definire i temi della campagna: da una parte la promessa di una svolta amministrativa proposta dal centrodestra, dall’altra la difesa del percorso iniziato dalla squadra uscente guidata da Bonfadini. Le ragioni della frattura, riportate pubblicamente come divergenze su priorità e metodo, sono diventate argomenti di comunicazione che hanno inciso nelle scelte degli elettori.

Cosa aspettarsi dal nuovo mandato

L’insediamento della nuova sindaca Elena Comerio apre scenari concreti per i prossimi anni: occorrerà mettere a punto un programma operativo che traduca i punti del manifesto elettorale in azioni amministrative sul territorio. Tra le attese più immediate figurano l’organizzazione della squadra di governo, la definizione delle priorità per scuole e politiche giovanili, e la ripresa del rapporto con la cittadinanza per aumentare l’affluenza e la partecipazione democratica locale.

Primi passi e comunicazione con i cittadini

Il nuovo esecutivo dovrà dimostrare capacità di ascolto e concretezza: trasparenza, programmazione e relazioni istituzionali saranno elementi chiave per consolidare il consenso. Sarà importante anche il modo in cui la coalizione di centrodestra coordinerà il proprio lavoro interno, evitando i conflitti che hanno caratterizzato la fine dell’esperienza precedente e mostrando sin dall’inizio una linea amministrativa chiara e condivisa.