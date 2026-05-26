Sequestrati 20mila litri di gasolio alterato nel Milanese

Operazione delle Fiamme Gialle a Abbiategrasso: sequestrati 20mila litri di gasolio ritenuto pericoloso per motori e ambiente, con denuncia per frode in commercio

Un intervento della Guardia di Finanza della Compagnia di Magenta ha portato alla scoperta di una consistente quantità di gasolio irregolare a Abbiategrasso. Pubblicato il 26/05/2026, l’esito dei controlli ha evidenziato come il carburante presente nella cisterna non rispondesse ai requisiti previsti, determinando il sequestro di oltre 20mila litri destinati alla vendita al dettaglio. L’operazione si inserisce in una serie di verifiche mirate al contrasto delle pratiche illecite nel settore della distribuzione dei carburanti.

Le attività ispettive hanno portato anche alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria del gestore dell’impianto con l’accusa di frode in commercio. Le analisi di laboratorio hanno mostrato anomalie significative, e gli inquirenti sottolineano il rischio che simili pratiche rappresentano per la sicurezza della circolazione e per l’ambiente.

L’operazione e il sequestro

L’azione dei finanzieri si è svolta con prelievi diretti dalle pompe erogatrici e con ispezione della cisterna contenente il prodotto. Gli organi intervenuti hanno proceduto al sequestro del carburante irregolare, bloccando immediatamente la possibilità di commercializzazione. L’attività rientra nelle competenze della Guardia di Finanza e ha coinvolto personale specializzato per garantire la catena di custodia delle prove e la correttezza delle procedure.

Tempistica e localizzazione

L’operazione, scattata in occasione di controlli sul territorio, è stata preceduta da un precedente intervento risalente al mese di aprile, quando erano stati sequestrati altri 10mila litri in un distributore della stessa area. La nuova attività è stata attivata dopo ulteriori verifiche, con prelievi eseguiti in loco e successive analisi certificate.

Analisi chimiche e anomalie riscontrate

I campioni prelevati sono stati esaminati dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha certificato la non conformità del prodotto. In particolare, le verifiche hanno evidenziato anomalie nel punto di infiammabilità e la presenza di sostanze non previste per il gasolio destinato all’uso stradale. Queste alterazioni rendono il carburante potenzialmente dannoso per i motori e per la salute pubblica a causa di emissioni anomale.

Sostanze miscelate e rischi

Le anomalie sono state attribuite a una miscelazione illecita con solventi, benzine e oli vegetali esausti. Tali pratiche vengono adottate per ridurre i costi evitando il corretto pagamento delle accise, ma comportano seri rischi tecnici: l’uso di componenti impropri può compromettere gli impianti dei veicoli e aumentare le emissioni inquinanti, creando un impatto negativo sull’ambiente e sulla sicurezza stradale.

Contesto operativo e tutela del mercato

L’azione odierna si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo dei distributori stradali, intensificato anche in relazione alla volatilità dei prezzi dell’energia. Le verifiche mirano non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, ma anche a tutelare i consumatori assicurando la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi. La Guardia di Finanza sottolinea l’importanza di questi controlli come presidio contro pratiche commerciali distorsive.

Impatto sul territorio e prossimi passi

Il sequestro di oltre 20mila litri a Abbiategrasso costituisce un segnale forte verso chi pratica illeciti nel settore dei carburanti. Oltre alla denuncia per frode in commercio, le indagini proseguiranno per ricostruire la filiera del prodotto e individuare eventuali responsabilità ulteriori. Le autorità invitano gli operatori e i consumatori a segnalare anomalie e a collaborare nelle attività di vigilanza.

In prospettiva, la continuità dei controlli e la collaborazione tra forze dell’ordine e autorità competenti restano strumenti essenziali per preservare la sicurezza della circolazione, la tutela ambientale e la correttezza del mercato energetico.