Fermo per la rapina in ascensore a Rho: la polizia individua il presunto autore

La polizia ha eseguito un fermo dopo una rapina in ascensore a Rho: la vittima è una donna di 76 anni, il sospetto un 48enne con precedenti.

Una rapina consumata all’interno di un condominio a Rho ha portato, giovedì 21 maggio, all’esecuzione di un fermo d’indiziato di delitto da parte della Polizia di Stato. La vittima è una donna italiana di 76 anni che, mentre rientrava a casa con la spesa, è stata avvicinata e aggredita per sottrarle una catenina d’oro. Gli agenti del commissariato Rho-Pero hanno avviato subito gli accertamenti, concentrandosi sulle immagini delle telecamere interne allo stabile e su segnalazioni raccolte in zona.

L’episodio risale a domenica 17 maggio, intorno alle 11, in via Zucca. Secondo la denuncia, l’autore si sarebbe introdotto nel palazzo accodandosi all’anziana, sfruttando l’attimo in cui la porta d’ingresso non era ancora chiusa. Mentre la donna caricava le buste nell’ascensore è stata sorpresa alle spalle, strattonata e privata della catenina, per poi essere abbandonata nello stesso vano prima della fuga. Le dinamiche ricostruite evidenziano un gesto rapido e mirato, tipico di colpi in aree condominiali con accessi frettolosi.

Le indagini e il ruolo delle immagini

Il fulcro delle verifiche è stato il materiale video: la videosorveglianza interna al condominio ha ripreso tutte le fasi dell’accaduto, fornendo agli investigatori elementi essenziali per identificare il sospetto. Gli agenti hanno analizzato i fotogrammi alla ricerca di movimenti, abbigliamento e tempi di permanenza nell’edificio, incrociando le informazioni con banche dati e precedenti segnalazioni. L’uso sistematico delle registrazioni è stato determinante per ricostruire il movimento del sospetto e per escludere ipotesi alternative, trasformando elementi apparentemente frammentari in una traccia investigativa coerente.

Rinvenimento di prove e localizzazione

Grazie agli accertamenti, gli operatori hanno individuato il 48enne in un’abitazione della zona Selinunte, a Milano. All’interno dell’appartamento sono stati trovati gli indumenti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere il giorno della rapina, circostanza che ha rafforzato le evidenze raccolte. Il ritrovamento di corrispondenze tra filmati e reperti materiali ha permesso agli investigatori di procedere con il fermo, un atto cautelare che ora è in capo all’autorità giudiziaria per le successive valutazioni.

Profilo del sospetto e procedura successiva

Il fermato è un cittadino marocchino di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine secondo quanto emerso dalle indagini. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale Milano San Vittore e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento in corso dovrà verificare la congruenza delle prove e la responsabilità penale; intanto il fermo rimane la misura con cui gli inquirenti hanno deciso di contenere il rischio di reiterazione o di fuga.

Aspetti legali e tutela della vittima

Dal punto di vista procedurale, il fermo d’indiziato di delitto è previsto per fatti gravi e supportati da elementi concreti che ne giustifichino l’adozione. Contestualmente alle attività investigative, sono state attivate forme di supporto per la vittima: la tutela della persona offesa è centrale, sia in termini di assistenza sia per la preservazione delle testimonianze. L’assistenza mira a garantire che la donna possa ricostruire l’accaduto e partecipare al procedimento con il necessario supporto psicologico e legale.

Impatto e riflessioni sul tema della sicurezza condominiale

Questo episodio sottolinea come la dimensione privata del condominio possa trasformarsi in un luogo vulnerabile: ingressi non presidiati e comportamenti distratti facilitano il compimento di reati. La vicenda richiama l’attenzione su semplici misure preventive, come il controllo degli accessi, l’uso consapevole della videosorveglianza e una maggiore solidarietà tra vicini. L’adozione di pratiche minime di sicurezza può ridurre le opportunità per chi adotta tattiche di accodamento o approfitta di momenti di disattenzione.

In conclusione, grazie all’azione coordinata degli investigatori e all’analisi delle registrazioni, è stato possibile individuare un sospetto e procedere al fermo, mantenendo al centro la protezione della vittima e il percorso di chiarimento giudiziario. L’episodio di via Zucca rimane un monito sulla necessità di attenzione nei contesti condominiali e sull’importanza delle tecnologie investigative nella ricostruzione dei fatti.